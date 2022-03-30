【肯搏肯捱】歷沙士新冠愈戰愈強 慈父日做16小時年終無休減子女負擔

▲ 劉舒暢每日工作16小時，年中無休。

很多香港人喜愛食海鮮，不論是過年過節，還是朋友聚會，餐桌上總少不了魚、蝦、蟹的蹤影。不過，食海鮮又何須一定要出外捱「海鮮價」？即使在遠離海岸、位處觀塘北部半山的秀茂坪，居民在家附近一樣可以買到既經濟又新鮮的海鮮！秀茂坪街市的利興海鮮就是一家主打街坊平民生意的海鮮魚檔，海鮮生生猛猛任君選擇，前來光顧的客人絡繹不絕。

試賣海鮮「有危就有機」

利興海鮮共有兩檔，分別在通道兩旁，售賣不同種類的海鮮和冰鮮魚，而老闆劉舒暢就「左右開弓」，根據客人要求的種類為他們細心挑選。「我在03年秀茂坪街市剛落成時就已經進駐，最開始我們只有一檔賣冰鮮魚，近年剛巧有些攤檔結業離開，我就想，反正經營海產生意已經很多年，不如也試試做海鮮，於是便膽粗粗租下他們的攤檔擴張業務。」從19年起，劉舒暢便加入了游水海鮮，但起初並非一帆風順。

最新影片推介：

「03年開舖時經歷『沙士』，到19年剛開展海鮮生意不久，就經歷新冠疫情」，劉舒暢的創業經歷，可謂與香港經濟高低起跌同步，但他一直秉持著「有危就有機」的態度，樂觀地將遇到的難題迎刃而解。

去年初剛爆發新冠疫情時，我也曾有一絲徬徨，畢竟海鮮生意才剛起步。但疫情下大家都不敢到外邊吃飯，反而更多人來街市買海鮮，令生意慢慢上軌道。

在秀茂坪街市經營近20年的劉舒暢，一直沒有停步，更與時並進。攤檔今年初起安裝了電子支付，劉舒暢說現在有時遇到街坊沒有帶足夠現金來買海鮮，用手機一樣可以「畀到錢」。同時由於自己處理海鮮所戴的手套難免沾有污水，電子支付減低了傳播細菌的風險，令交易更加衛生，而這些改變也令業務持續發展下去。

年中無休 勤力取勝

開檔近20年，從只賣冰鮮魚擴張至賣海鮮，從一檔到兩檔，生意一步步做大，劉舒暢謙遜地道出關鍵：勤力取勝！「每天早上4、5點打電話到長沙灣魚類批發市場留貨，5點半要開車到魚市場拿貨，6點多拿完貨回程送去街市，之後重複同樣的流程到香港仔魚類批發市場。到下午1、2點開檔，8點收工，每天工作差不多16個小時！」之所以如此「賣命」工作，源於年輕時已開始努力拼搏的經歷。

自小家境貧寒的劉舒暢1979年從内地來港，當時不過18、19歲。初來港時要和六個兄弟同住在一個狹小的房間，白天做水泥工，晚上去葵涌的熔銅廠煉製不鏽鋼。受到從事漁務相關工作的父親影響，他從小懂得如何處理海鮮，因此後來轉為在海鮮店打工，靠著「肯搏、肯捱」的精神，慢慢開展自己的生意，是無數勤奮工作的香港人寫照。

街坊情與舐犢情 開檔最大動力

即使辛勤了逾40年，劉舒暢到現在從進貨到售賣，仍然親力親為，並且年中無休，「8號風球都照開檔，年三十都不休息！」每天堅持開檔縱然辛苦，但由於他多年來待人友善，誠信至上，積累了厚厚的街坊情誼，帶給他堅持下去的動力。曾經在過節時開檔，有主婦會煲湯送來分給他喝，

當辛苦時，我會想到與大家之間的深厚感情，即使早一點開檔，晚一點收工也不覺累！

雖然「仔大女大」，已屆退休年齡的劉舒暢仍未想到要「退下來」，堅持開檔更重要是為了家人，「以前為了養家，現在是為了不給孩子增添經濟負擔，自己也要努力做下去！做多3年就幫輕他們3年，讓他們少點壓力。」滿頭白髮、堅毅的面容上，劉舒暢流露著慈父的笑容。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

文章獲823頻道授權轉載。