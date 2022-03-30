【第五波疫情】長沙灣1歲男嬰今晨昏迷送院不治　醫管局指患嬰快測陰性將交死因庭【不斷更新】

本港新冠疫情持續回落，確診個案連續數天維持4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（30日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:50】長沙灣12個月大男童家中暈倒不治檢測陰性

何婉霞稱，今早8時許，長沙灣一名12個月大男嬰於家中暈倒，送往明愛急症室搶救，於10時許證實死亡。男嬰快速檢測結果為陰性，個案將交由死因庭處理。詳情即看：【下一頁】

【16:45】至今已為超20,900名病人處方兩款新冠口服藥

何婉霞指，截至3月29日，至今已為超20,900名病人處方兩款新冠口服藥物，住院病人、指定診所及院舍都有安排處方藥物。

【16:40】張竹君指院舍爆發仍未完全受控

連續兩天沒有新增院舍個案。張竹君指，大部分院舍都已有爆發呈報，沒有新爆發是預計之內，但已經爆發的院舍及院友仍有新發個案，雖數字有所回落，院舍情況雖有改善，但仍未完全受控。詳情即看：【下一頁】

【16:35】過去24小時再有117名病人離世

何婉霞指，過去24小時再有117名病人離世，涉及71男46女，介乎41至105歲，當中包括4名比較年輕的病人。詳情即看：【下一頁】

【16:30】今日新增6981宗確診

衞生防護中心公布，今日（30日）新增6,981宗確診個案、2,994宗核酸檢測個案，以及3,987宗是快速檢測個案。另有5宗輸入個案，其中3宗於3月27日由新加坡、印尼、卡塔爾到港，另有2宗是早前由新加坡、卡塔爾到港。第五波累計逾113.8萬宗確診。

今日新增的2,994宗核酸檢測確診個案中，有466宗由醫院管理局確診、有219宗由公共衞生化驗所確診，其餘2,309由私人化驗所或者其他化驗所確診。

公共衞生化驗所在1,216宗個案中發現，沒有人檢出帶L452R、有1,200宗疑似帶Omicron；另有16宗仍未找到。

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記者：黃穎津