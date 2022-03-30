【警隊招募】4月1日起投考警隊須尿液驗毒　刪永久性居民須居港滿7年要求

警隊公布在4月1日起調整入職要求，包括在遴選過程中加入尿液驗毒程序，以及在投考資格中取消須居港滿7年的年期要求，務求吸納更多在內地及海外的港人。

警方指，4月1日起調整警員、見習督察及輔警警員的居港年期入職要求，「在港居住7年或以上」的居港年期規定將會取消，申請人只須符合「香港特別行政區永久性居民」的要求便可投考。警方指調整使與其他紀律部隊看齊。

此外，為強化警隊人員誠信紀律，警隊同日起將尿液驗毒測試加入招募流程，所有在此日期或之後申請警隊職位的人士均須在遴選程序中接受尿液驗毒測試。

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記者：蘇文軒