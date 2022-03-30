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【食物安全】加拿大及法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 15:50 2022/03/30

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加拿大及法國部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（30日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指加拿大安大略省威靈頓縣和牛津縣，及法國洛特省和伊爾—維蘭省爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年從加拿大進口約1,020公噸冰鮮和冷藏禽肉，以及從法國進口約60公噸冰鮮禽肉、約4,710公噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡加拿大和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津

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