【Rolex】勞力士2022年6款新錶率先睇 綠黑圈GMT-Master II勢必熱炒【內附詳情】

▲ 勞力士2022年推出六大新品，其中以黑綠圈GMT Master II最令全球錶迷期待。

今日遠在瑞士日內瓦舉行《Watches and Wonders 2022》 正式開鑼，香港人萬眾期待的定必是勞力士。

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今年勞力士一口氣推出六大新品，其中以黑綠圈GMT Master II最令全球錶迷期待。

▲ AIR-KING（圖片：品牌提供）

新款Oyster Perpetual Air-King（蠔式恒動空中霸王型）採用重新設計的錶殼與錶面，配備優化Chromalight夜光顯示，錶冠兩側配有護肩，同時配備3230型機芯。

▲ GMT-MASTER II（圖片：品牌提供）

GMT-MASTER II



新款Oyster Perpetual GMT-Master II（蠔式恒動格林威治型II）創新採用左側上鏈錶冠，並將日曆窗調整至9點鐘位置。此外，這款腕錶配備綠黑雙色Cerachrom陶質字圈，以新穎配色煥新演繹此經典錶款。

▲ DAY-DATE 40（圖片：品牌提供）

Oyster Perpetual Day-Date 40（蠔式恒動星期日曆型40）950鉑金款配備矚目的冰藍色錶面。

而且，首次搭配以950鉑金鑄造的三角坑紋外圈，並採用標誌元首型錶帶。

Oyster Perpetual Yacht-Master 42推出18K黃金款，配備優化Chromalight夜光顯示。

與原18K白色黃金錶款相同，新款腕錶配備雙向旋轉外圈、帶立體標記的Cerachrom陶質字圈以及Oysterflex錶帶。

▲ YACHT-MASTER 40（圖片：品獐提供）

Oyster Perpetual Yacht-Master 40（蠔式恒動遊艇名仕型40）首次以18K白色黃金鑄造。

旋轉外圈鑲嵌珍貴寶石，包括粉紅色藍寶石、淺藍色藍寶石、紫色藍寶石、深藍色藍寶石與鑽石，交織出繽紛色彩，宛如北極光和晨曦般美妙。

錶耳及錶冠護肩亦點綴鑽石，極具霸氣。

▲ DAY-DATE 40（圖片：品牌提供）

新款Oyster Perpetual Datejust 31（蠔式恒動型日誌型31）藍面登場，配備令人驚豔的花朵圖案錶面。

錶面備有天藍色、橄欖綠色及銀色可供選擇，飾以24朵花卉，每朵花卉中央均鑲嵌一顆鑽石。花瓣點綴太陽光線效果、啞面或粒紋三種飾面裝飾，適合愛美女士。

記者：黃鑑江