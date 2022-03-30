【死亡個案】再增135名染疫者離世　累計死亡個案達7,493宗

▲ 本港疫情仍然嚴峻。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（30日）表示，今日再多135宗死亡個案，其中117人於昨日離世，今波疫情累計死亡個案共7,493宗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時有117名病人死亡，涉71男46女，介乎 41至105歲，57人來自院舍、63人無打針、34人打一針、19人打2針、1位已打3針，111人65歲或以上長者。昨日離世患者中，4人較年輕，詳情如下：

41男，有用針筒濫藥的歷史，大腿有假性血管瘤。他在3月13日自行快速檢測呈陽性，3月27日因大腿瘤出血求醫，其後失救身亡，暫估計與新冠肺炎無關

45女，有長期病患，患癌症，已擴散。她於3月14日入院，當時有氣促

52男，有長期病患，須洗腎及有多樣內分泌腺失調，曾有急性中風。3月23日入院

58男，患癌症，已擴散

因數據滯後，2月25日至3月28日期間有18人離世，涉8男10女，年齡為47至94歲。其中47歲男病人要長期洗腎，患腦癌。

醫管局昨日公布一名已打兩針的25歲女子，本身患有血小板增多症，其家人發覺她不省人事，送急症室後身亡，當局翻查資料後，發現她並沒有染疫；而昨日一宗有關居於堅尼地城的死亡個案，其亦沒有染疫。兩宗個案未被納入醫管局死亡數字。

今早有一名1歲男嬰於長沙灣家中昏迷，送院搶救後證實不治，何婉霞表示，男嬰的快速檢測結果呈陰性。

另外，昨日有2宗死亡個案由中大醫學院呈報，何婉霞說，中大醫院接收穩定、短期康復治療的病人，其中昨日接收10多名病人。她指，病人的年齡不是唯一考慮是否轉往中大醫院的因素，要視乎整體情況，亦強調中大醫院的醫護人員有相當資歷，惟長者年紀較大，本身亦患長期病，情況有時會出現變化。至於他們是否有服用口服藥，何婉霞指不掌握相關資料。

現時有10,702名病人留醫，過去24小時新增22名病人情況危殆、目前有45人情況嚴重，89名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1468人出院，10多人入院篩查發現確診，20多名病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共21,100名職員曾確診，其中18,581人已返回工作崗位。

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴