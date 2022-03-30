【警隊招募】警隊取錄人數仍未達標　21/22年度僅取錄170名督察及484名警員

警隊取錄人數仍未達標，原定在2021/22年度目標招募195名督察及1350名警員，最終人僅取錄170名督察及484名警員。警方指，紀律部隊工作對年輕人的吸引力持續下跌，加上不同紀律部隊同樣有人手需求，同時因為疫情令警隊遴選工作受阻。

人事部招募組警司陳純青表示，根據人力資源研究，全球執法部門在招聘方面均遇上挑戰，估計與工作透明度增加，令市民考慮投考時壓力增加；其次是勞動人口下降，其他紀律部隊同樣因退休潮及基建增多而急需人手，加劇人才競爭。最後是因疫情嚴峻，阻礙警隊遴選工作，陳純青亦指不少招募組人員須借調抗疫工作。

警隊計劃2022/23財政年度招募240名見習督察及1350警員，陳純青承認警隊現時空缺約5,000個，人手方面有壓力，主與近年崗位增多有關，但警隊不會因人手不足而降低入職要求，會維持一貫招募標準。警隊未來會視乎疫情發展，在6月及11月舉行招募體驗日、在8月及12月派出招募號到各區，加強宣傳。

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記者：蘇文軒