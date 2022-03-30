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【防癌有法】感染HPV病毒可演變口咽癌　醫生解構3種致癌高危口腔活動

醫生診症室 16:52 2022/03/30

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醫生解構3種致癌高危口腔活動。

常識題：「試講出三種導致口腔與口咽癌的高危活動」

大部分人只知道到第一種 （吸煙），最多兩種 （飲酒）。如非醫護人員，絕少知道第三個答案。其實答案可以從任何過份刺激口腔和口咽的活動開始推算。 曾經有美國的教授打趣地說，你可從口部享受的三種活動去想：

1. 吸煙
2. 飲酒
3. 口交 （HPV 感染） 

三樣全做，損害更大。 

從高危活動中我們知道如何減低患癌風危。吸煙飲酒會增加患各種頭頸癌的機率，希望大家盡量減少。如果不能避免飲酒也請盡量淺嘗。 

最新影片：

口交會增加染上 HPV 的機會。這也與性伴侶數目及活動有關。 使用安全套及注射 HPV 疫苗有助減低 HPV 染病風險。談及子宮頸癌很多人會想起梅艷芳。在教育上港人知道要接受定期宮頸抹片檢查以偵測早期病變並及早治療。而口腔及口咽癌我會想起國際影星Michael Douglas。

香港及國際患有此病的人數在上升軌中，當中與 HPV 16感染有關。 接觸 HPV 後未必有任何症狀，大部分人自身免疫系統有清除 HPV 的能力。如果身體未能清除病毒 ，有機會在10至30年後演變成為癌症。可惜現時並沒有像宮頸抹片的方去有効篩查口腔及口咽早期癌症。在香港，男女患病比率約為 2:1。這也說明了男生接種 HPV 疫苗的重要性。

放射科專科 岑承輝醫生

標題經TOPick編輯修改，原題為「口腔與口咽癌」

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撰文 : 岑承輝 放射科專科醫生

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