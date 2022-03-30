【兒童近視】疫情期間6至8歲兒童近視率上升　有學童半年內近視急增200度

▲ 註冊視光師劉俊康指出，小朋友在疫情下上網課、打機、睇片，令近視加深快。

小朋友在疫情下無論上網課、打機、睇片，家長擔心子女有近視加深快的問題。一項香港研究估計，在6-8歲兒童的近視發生病發率，從疫情前15%升至約疫情期間28%，原因為期間兒童在戶外活動的累計時間減少，從平均一天75分鐘降到24分鐘；然而熒幕使用時間則從一天2.5小時增加到7小時。筆者也曾遇過不少學童在疫情期間，半年內近視急增200度，情況令人關注。假如早期近視度數還低時沒有控制好，有可能逐漸惡化成深近視。

世界衛生組織在2015年重新定義高度近視為500度或以上。深近視和各種視力疾病相關，包括提早白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜脫落等，可以導致嚴重的永久視力下降，甚至失明。近視愈深，眼底變病機率愈高。

隨着科技進步，現時已有數種可控制近視的方法，包括使用阿托品眼藥水、特殊設計的眼鏡片，還有隱形眼鏡類別的OK鏡片和日戴型雙焦隱形眼鏡。

最新影片︰

OK鏡片或是角膜塑型鏡片是給兒童於晚上睡覺時佩戴，然後在早上取下。日戴雙焦點隱形眼鏡是一種軟性隱形眼鏡，可以在白天佩戴，這兩種隱形眼鏡對於活潑好動的小朋友特別適合。

其實，傳統單光鏡片或隱形眼鏡無法減慢近視的加深。若要有效減慢近視加深，需要一些特別設計、加入光學離焦的鏡片和隱形眼鏡。

只要孩子能夠自行處理隱形眼鏡（7-8歲），就能佩戴隱形眼鏡。經過視光師詳細檢查、專業驗配、定期覆診及依足佩戴指引，小朋友佩戴隱形眼鏡風險其實極低，與成人佩戴隱形眼鏡的安全程度相若。

雖然早期處理近視是最好的，但現在開始都不會太晚。近期一項關於日戴型雙焦點隱形眼鏡的臨床試驗結果顯示，8到17歲佩戴雙焦點隱形眼鏡的小孩，無論開始治療的年齡較小（8-12歲）或較大（11-15歲），近視加深速度都可減半，而該研究最新第七年結果顯示，即使停戴12個月，近視度數亦沒有反彈，家長可以相對放心。

全文刊於《經濟日報》，原題為「兒童隱形眼鏡 有效控制近視加深」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD