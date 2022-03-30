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【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院非常任法官　湯家驊憂影響香港法治

政治 16:41 2022/03/30

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韋彥德、賀知義辭任終審法院非常任法官。（經濟日報資料圖片）

英國最高法院今日宣布，院長韋彥德、副院長賀知義，辭任香港終審法院非常任法官，即時生效。

韋彥德在聲明中指，港區國安法實施後，英國最高法院一直密切留意，並和英政府緊密溝通，認為香港法院仍然信守法治，受國際尊重，但香港的行政機關已經偏離政治自由及言論自由，英國政府及最高法院都認同，不能繼續參與香港的審訊。

英國外相卓慧思（Liz Truss）亦發聲明表示歡迎及支持決定，強調港區國安法破壞香港的自由及民主，情況已到臨界點，英國法官不能繼續參與香港法院，否則會合理化打壓。

曾任大律師公會主席的行政會議成員湯家驊較早前指，倘英國決定停派法官來港，將會影響國際對香港的觀感，並且會破壞香港法治，是公然違反《中英聯合聲明》。

去年8月，韋彥德也曾發表聲明，當時指一直密切留意及評估香港形勢，認為香港很大程度上，仍維持司法獨立。

另外，英國下議院今日會就英國及海外法官，在香港的角色進行辯論，討論應否繼續派法官來港，出任終審法院非常任法官。

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記者：陳宛彤

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