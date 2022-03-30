【染髮致癌】女子獨愛誇張髮色2年內換8種 美國研究：女性定期染髮患乳癌風險激增

▲ 台女獨愛誇張髮色2年內換8種，美國研究：女性定期染髮患乳癌風險激增。

不少人有染髮習慣。台灣一名女生在社群Dcard分享自己2年以來的染髮心得，表示自己由於不愛深髮色，因此2年內沉迷於挑戰五顏六色的染劑，合共變換過8種髮色。也從一開始常被人側目，到最後感覺自己更適合特殊髮色的風格。

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該女生指，自己在2020年寒假開始染各種奇怪髮色。先是挑戰染藍紫色，但因容易掉色，染後又不斷自己補染了數次不同色的藍及紫色。之後又在家挑戰現時最夯的「半耳圈+觸角」漂染，但因是自行操作，效果無法和專業髮型屋媲美，也因此漂染的一撮頭髮髮質變得非常差。

之後，她又繼續挑戰了粉紅色、黃／橘／白金色、灰色、綠色，甚至是直接在白金色頭髮上畫一條線的特殊染。而最近一次則是染上奶茶棕髮色。誇張髮色進化史令人感嘆，同時也令人佩服其能夠駕馭七彩髮色的能力。

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美國研究揭女性定期染髮患癌風險激增

染髮雖能令人變美，但同時也存在健康風險。美國國立環境健康科學研究院（National Institute of Environmental Health Sciences, NIEHS）曾公佈一項歷時8年的研究，共追蹤逾4.6萬名年齡介乎35到74歲的婦女，發現女性定期使用永久染髮劑（permanent hair dye，氧化染髮劑，染髮效果較持久），比沒有使用染髮劑的女性，罹患乳癌風險增加9%。而黑人女性如每隔5至8星期就染髮，患乳癌風險更激增60%。

而不染髮、使用暫時性染髮劑（temporary hair dye，染料分子較大，只留在頭髮表層，洗一次頭就能將染劑洗掉）或半永久染髮劑（semi-permanent hair dye，染料分子較小，染後約洗5至10次頭就會褪色）的女性，患乳癌風險則沒有差異。相關研究已在《國際癌症雜誌》上發表。

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責任編輯：羅嘉欣