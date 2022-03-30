【木耳中毒】女子進食浸泡2天黑木耳休克急送ICU 中醫：浸泡太久變質生毒素

▲ 女子進食浸泡2天黑木耳，腹痛上吐下瀉休克急送ICU。

食用黑木耳時要注意！內地一名57歲婦人進食了浸泡2天的黑木耳，1小時出現腹痛、上吐下瀉，甚至精神恍惚的症狀，送院後更一度休克，幸好經搶救後已脫離險境。

綜合內媒報道，杭州一名57歲王姓婦人，早前從雪櫃取出浸泡2天的黑木耳，先用水煮過一次，再製成涼拌木耳食腸，未料1小時後，王婦出現腹部劇痛、作嘔的症狀，她隨即前往附近醫院吊鹽水，其後回家休息，但晚上症狀卻開始加劇，不僅上吐下瀉，體溫也一度超過39度。

翌日一早，家人發現王婦精神恍惚，急忙將她送往醫院，到院時王婦一度休克，檢查後發現她的心肌受損、凝血功能明顯異常、肝腎功能惡化，隨即被送到深切治療部進行洗腎，所幸經過醫療團隊的全力搶救後，王婦總算脫離險境。

吃黑木耳為何會中毒？杭州市紅會醫院急診室主任醫師方堃表示，黑木耳本身沒有毒素，但在浸泡過程中，可能會滋生一種叫「椰毒假單胞菌」的細菌，它會產生米酵菌酸毒素，食用1至1.5毫克就有致命的風險。

方堃指出，若短時間浸泡，產生米酵菌酸的機率非常低，建議浸泡木耳類食材時，最好放置在雪櫃內或用冷水配以冰塊，浸泡時間約1至2個小時即可，最長不宜超過4小時，如用溫水或熱水浸泡，時間要相對縮短。假如發現木耳出現混濁、有黏液、散發異味的情況，則代表木耳已經變質，一定要馬上丟掉。

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中醫：木耳浸泡時間愈長 易滋生細菌

註冊中醫馬琦傑曾接受TOPick訪問解構進食木耳的風險，他表示黑木耳、雲耳和雪耳都屬菇菌類，含有多醣體，本身並無毒素，但會因產地及供應商的監控影響品質。

木耳浸泡時間愈長，加上溫暖潮濕的天氣，容易滋生細菌。當浸泡時間超過8小時，木耳變質所產生的細菌量將達至原來的數倍至幾十倍，繼而產生毒素，他提醒：

用黑木耳、雲耳和雪耳這些菇菌類食材製成的湯和甜品，不應留過夜，以免變質並產生毒素。

若進食後中毒，患者會出現急性肝、腎功能衰竭，表癥為：極度疲倦乏力，胃口欠佳、嘔吐和腹脹等。若為神經毒性，可能出現血液、肌肉溶解症狀。

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責任編輯：羅嘉欣