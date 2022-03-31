【烏克蘭戰爭】600病童逃離烏克蘭尋求治療　波蘭酒店改造成護理中心助分流

▲ 烏克蘭癌童逃往波蘭，待在護理中心，等候分流至外國接受治療。

俄羅斯自2月底入侵烏克蘭，戰事持續至今已超過一個月，戰火影響民生，BBC近日報道了有很多烏克蘭患病兒童需往他國尋求治療，因為戰爭下醫療物資供應緊絀，待在烏克蘭難以接受治療，病童為了保命，只能逃往其他國家，部分到了波蘭一酒店去。

▲ 烏克蘭病童前往波蘭護理中心。（BBC影片截圖）

波蘭酒店變癌症分診中心

據英國廣播公司BBC影片報道，烏克蘭戰火下，一些患有癌症的兒童不得不撤離該國，以在國外接受救治，當中不少病童及家長前往波蘭一間酒店，該酒店成為了他們的落腳地，因為該酒店已被改造成烏克蘭兒童的癌症分診中心。

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烏克蘭缺乏治療藥物

烏克蘭媽媽萊西亞和她的兒子帕夫治就來到酒店，帕夫洛正在與癌症作鬥爭，需要接受化療、打點滴，媽媽指跟兒子一起抗病根本無暇休息，而逃離了烏克蘭是為了抗癌。

醫生警告我，有一種治療藥物沒有了，我們只能越境⋯⋯

▲ 萊西亞帶著患有癌症的兒子找治療。（BBC影片截圖）

萊西亞指癌症治療對於年紀小小的兒子來說是很大的壓力，尤其在戰火下，晚上兒子會很害怕，她會抱著熟睡的兒子跑下樓梯到防空洞去，可是兒子總是醒來，一晚哭幾次。

大量嬰幼兒用品

來到波蘭酒店改造而成的護理中心，該處收集了不少物資，有大量嬰幼兒用品，包括嬰兒車、奶粉、尿片、嬰兒食品、玩具、嬰兒浴盆等。

此外，聚集的病童能一起玩耍，從影片所見，有身穿黃色Tee、戴口罩的醫護義工跟孩子玩汽球，小朋友很開心，不用擔心戰火，準備去接受妥善的治療。

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幫助600名病童找治療

截至目前，大約有600名年幼患者在該處接受了檢查。醫生們說，此次疏散規模非常大，該中心為病童們找到了歐洲和北美的醫院護理服務，孩子在到達癌症分診中心後的一般幾天之內，就將被送走。

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責任編輯：王明芳