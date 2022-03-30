【MIRROR成員】Anson Lo第二支個人單曲破200萬點擊　花姐亂入「你問我答」追家用

▲ Anson Lo將拍「你問我答」影片，叫網民發問問題。

男團MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）人氣高企，工作檔期編排得密密麻麻，就算有多繁忙，他依然用心與神徒維繫「感情」。

向來善用社交網與網民互動的他，近日出Post宣布即將在YouTube頻道玩你問我答，叫大家留言發問問題。

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神徒踴躍發問

貼文一出即惹來大批「神徙」湧現，有劇迷問他與隊員Edan（呂爵安）主演的人氣劇集《大叔的愛》何時有續集。

又有網友問：「MIRROR入面同邊個最friend？」、「請講出隊友曾經做過令你最感動嘅事，每個隊友都要講一個唔準漏。」、「最多可以食幾多碗白飯？」、「花姐同姜濤跌落水會救邊個？」等搞笑問題。

花姐亂入

連經理人花姐（黃慧君）都參與埋一份，搞鬼問：「幾時俾家用？」有「暖男擔當」之稱的Anson Lo回答：「親手煮嘢食俾你當家用，夠唔夠膽食？」一眾神徙爭住要食教主的手勢。

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《Burn Out》破200萬點擊

Anson Lo於2020年推出第二支個人單曲《Burn Out》，MV至今衝破200萬點擊，成績十分理想。他親自畫了一支「不會burn out的蠟燭」回饋樂迷，又回憶拍攝當日首次吊威吔的難忘情景：「回憶都回來了～」

出道至今，Anson Lo已推出8支個人單曲，包括《一所懸命》、《Burn Out》、《角落生物》、《神隊友》、《EGO》、《不可愛教主》、《Megahit》及《Mr. Stranger》。

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