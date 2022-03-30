  • 24°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Anson Lo第二支個人單曲破200萬點擊　花姐亂入「你問我答」追家用

娛樂 18:01 2022/03/30

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Anson Lo將拍「你問我答」影片，叫網民發問問題。

男團MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）人氣高企，工作檔期編排得密密麻麻，就算有多繁忙，他依然用心與神徒維繫「感情」。

向來善用社交網與網民互動的他，近日出Post宣布即將在YouTube頻道玩你問我答，叫大家留言發問問題。

最新影片推介：吳海昕專訪

神徒踴躍發問

貼文一出即惹來大批「神徙」湧現，有劇迷問他與隊員Edan（呂爵安）主演的人氣劇集《大叔的愛》何時有續集。

又有網友問：「MIRROR入面同邊個最friend？」、「請講出隊友曾經做過令你最感動嘅事，每個隊友都要講一個唔準漏。」、「最多可以食幾多碗白飯？」、「花姐同姜濤跌落水會救邊個？」等搞笑問題。

花姐亂入

連經理人花姐（黃慧君）都參與埋一份，搞鬼問：「幾時俾家用？」有「暖男擔當」之稱的Anson Lo回答：「親手煮嘢食俾你當家用，夠唔夠膽食？」一眾神徙爭住要食教主的手勢。

【MIRROR成員】Anson Lo成功增肥至142磅 AK+Jer分享瘦面去水腫秘訣

《Burn Out》破200萬點擊

Anson Lo於2020年推出第二支個人單曲《Burn Out》，MV至今衝破200萬點擊，成績十分理想。他親自畫了一支「不會burn out的蠟燭」回饋樂迷，又回憶拍攝當日首次吊威吔的難忘情景：「回憶都回來了～」

出道至今，Anson Lo已推出8支個人單曲，包括《一所懸命》、《Burn Out》、《角落生物》、《神隊友》、《EGO》、《不可愛教主》、《Megahit》及《Mr. Stranger》。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】教主Anson Lo殺入國際影壇拍西片　日韓泰演員雲集重慶大廈打喪屍
11:46 2022/03/15
【MIRROR成員】教主Anson Lo殺入國際影壇拍西片　日韓泰演員雲集重慶大廈打喪屍
【Mr. Stranger】Anson Lo到紅隧巨型應援牌前打卡 　教主關心神徒：好好注重身體健康
13:50 2022/03/17
【Mr. Stranger】Anson Lo到紅隧巨型應援牌前打卡 　教主關心神徒：好好注重身體健康
【MIRROR成員】當抗疫大使12子輪流開Live　Jer+AK+教主壓軸現身為市民打氣
17:02 2022/03/18
【MIRROR成員】當抗疫大使12子輪流開Live　Jer+AK+教主壓軸現身為市民打氣
【百大俊男】MIRROR全員獲提名角逐做全球俊男　ERROR保錡入圍反問：真是嗎？
12:02 2022/03/23
【百大俊男】MIRROR全員獲提名角逐做全球俊男　ERROR保錡入圍反問：真是嗎？
【Chill Club】MIRROR七子入圍年度男歌手獎　年度十大歌曲入圍張敬軒包攬3首
12:29 2022/03/26
【Chill Club】MIRROR七子入圍年度男歌手獎　年度十大歌曲入圍張敬軒包攬3首

你可能感興趣

【MIRROR成員】教主Anson Lo殺入國際影壇拍西片　日韓泰演員雲集重慶大廈打喪屍
11:46 2022/03/15
【MIRROR成員】教主Anson Lo殺入國際影壇拍西片　日韓泰演員雲集重慶大廈打喪屍
【Mr. Stranger】Anson Lo到紅隧巨型應援牌前打卡 　教主關心神徒：好好注重身體健康
13:50 2022/03/17
【Mr. Stranger】Anson Lo到紅隧巨型應援牌前打卡 　教主關心神徒：好好注重身體健康
【MIRROR成員】當抗疫大使12子輪流開Live　Jer+AK+教主壓軸現身為市民打氣
17:02 2022/03/18
【MIRROR成員】當抗疫大使12子輪流開Live　Jer+AK+教主壓軸現身為市民打氣
娛樂行業 娛樂人物職業 盧瀚霆 黃慧君 MV Mirror YouTube

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
今日 11:39
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
17:42 2022/03/29
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華