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【真正成就】離世前仍舟車勞頓到靈前鞠躬 曾智華：才顯示一生成功

健康 16:57 2022/03/30

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近幾年，差不多每隔兩個月就有認識者上天堂，所以，出出入入殯儀館次數，愈來愈多。但，鮮見如此墟冚的喪禮！

上周六下午，我肥碌一身黑衣，去到世界殯儀館。一踏入，嘩，所有靈堂卜到爆，因為……你知我知呢輪真係……

今次來，乃向老友前助理廣播處長施永遠鞠躬。電梯門打開，嘩嘩，五點開始接待，點解立即已要企到出門口，連走廊都爆埋咁誇張？

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早年，老友S哥不停講：「做人，有權有勢有財富時，你的喜慶宴會包括生日嫁女娶新抱升職……當然人山人海到賀。但不代表你真正有成就，確切標準應是在你離世後，再無權無位無『利用價值』時，若人人仍舟車勞頓到你靈前拜祭鞠躬，咁，才顯示你一生的成功！」

若以S哥的衡量準則，施永遠真係「成功典範」嘞！因放眼所見，專誠來到靈堂的，包括舊同事（老中青！）、舊同學、學生……最犀利，滿是行家。有人話「同行相輕」，這現象，不僅無發生在「肥施」身上，反之，出現的同業有濃濃的「識英雄重英雄」感覺。

我肥碌根本無法迫到入靈堂之內，點搞？惟有企在走廊行禮可也。

「肥施」生前愛交朋友、愛熱鬧、愛啤酒，一眾老友知佢心，故靈堂之內，絕無呼天搶地悲哭飲泣。反之，放咗幅施永遠哈哈笑相片及大大個啤酒模型，真有意義！

文章刊登於《經濟日報》，原題是：「人山人海的喪禮」

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撰文 : 曾智華

健康問題 生死教育

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