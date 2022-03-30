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【會計師公會】政府擬提高會計師公會理事會參選門檻　目標今年底理事會選舉前實施修訂

政治 16:57 2022/03/30

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會計師公會。（經濟日報資料圖片）

政府擬修訂《專業會計師條例》及附屬法例，將會計師公會理事會候選人的提名門檻，由現時2人大增至10人，包括要取得2名會計及財務匯報局諮詢委員會的成員提名；同時劃一改為每2年選舉一次，每次改選全部14席。

政府今日向立法會遞交文件指，配合公會在新會計專業規管制度下的專業職能，並提升該會舉行選舉及大會的行政效率及效能，計劃提出3項修例建議。

文件建議，將候選人的提名門檻由2人增至10人，以提升候選人的代表性；他們亦要取得由政府委任的會財局諮詢委員會，其中2名成員給予的提名。

現時公會理事會成員任期為2年，每年11月或12月改選一半，即7個席位。當局建議統一全部理事的選舉周期，改為每2年選舉一次，每次選14席；同時安排上一屆副會長，在卸任後繼續以理事身份服務理事會，以加強理事會的延續性。

另外，當局亦會修訂部分行政程序，包括容許以線上或混合模式舉行大會，可應公共衛生或安全情況下押後會議等。

政府目標在今年年底理事會選舉前實施修訂，作為過渡安排，會延長年尾屆滿的會長、副會長和7名理事任期，直至明年年底，因此公會今年毋須舉行選舉，以有更多時間準備明年舉辦選舉。

當局在文件指出，有意見指會計師公會現時的提名門檻偏低，亦關注公會近年選舉有政治化傾向，加上每年舉行選舉亦耗用資源和精力，令理事會難以專注處理專業議題。

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責任編輯：胡偉明

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