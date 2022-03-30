  • 24°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通規劃】政府擬新發展區推出新專線小巴路線　現行小巴數目上限延長5年

社會 17:08 2022/03/30

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府決定將現行小巴數目上限延長5年。（資料圖片）

立法會通過決議案，將現行公共小巴數目上限4,350架的有效期延長五年，至2027年6月20日。截至今年3月25日，共有3,333輛綠色專線小巴（專線小巴）及1 016輛紅色小巴（紅巴），合共4,349部小巴。

運輸及房屋局局長陳帆在立法會指，受到疫情影響，所有公共交通服務的乘客量均有所下降，但公共小巴服務的市場佔有率仍維持在約14%，顯示市民對公共小巴服務的需求大致平穩。他補充指，因應疫情嚴峻，市民出行習慣亦有所轉變，現時非作出調整的時候。

陳帆又指出，預計疫情逐漸緩和，公共小巴的服務供求會逐步回復正常。為了配合新發展區的交通需求，未來除了正在規劃當中的新鐵路線，運輸署會繼續改善專線小巴的路線及服務，包括推出新專線小巴路線供有興趣人士競投營運，以期發揮有效的接駁功能。

在加價問題方面，陳帆認為有關問題要考慮到其行走路線的其他公共交通服務的收費，以及乘客的接受程度等因素。運輸署正積極研究改善專線小巴加價批核程序，包括接納營辦商若提交由核數師審核的申請表，便無需提交所有證明文件，例如燃油單、保險單等，以加快處理加價的申請時間。

至於電動公共小巴試驗計劃方面，環保署計劃為約40輛電動小巴進行測試，目標是於明年讓第一架電動小巴落地進行測試。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【交通意外】青衣小巴撞北橋橋墩釀3傷　車頭起火濃煙席捲半空
15:54 2022/03/14
【交通意外】青衣小巴撞北橋橋墩釀3傷　車頭起火濃煙席捲半空
【交通意外】香港仔有女子遭小巴撞到　清醒送院治理
16:21 2022/03/16
【交通意外】香港仔有女子遭小巴撞到　清醒送院治理
【到站系統】專線小巴實時到站系統已擴展至391條路線　運輸署：今年底前覆蓋所有路線
今日 11:08
【到站系統】專線小巴實時到站系統已擴展至391條路線　運輸署：今年底前覆蓋所有路線

你可能感興趣

【交通意外】青衣小巴撞北橋橋墩釀3傷　車頭起火濃煙席捲半空
15:54 2022/03/14
【交通意外】青衣小巴撞北橋橋墩釀3傷　車頭起火濃煙席捲半空
【交通意外】香港仔有女子遭小巴撞到　清醒送院治理
16:21 2022/03/16
【交通意外】香港仔有女子遭小巴撞到　清醒送院治理
【到站系統】專線小巴實時到站系統已擴展至391條路線　運輸署：今年底前覆蓋所有路線
今日 11:08
【到站系統】專線小巴實時到站系統已擴展至391條路線　運輸署：今年底前覆蓋所有路線
疫情 陳帆 運輸 鐵路 交通

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
今日 11:39
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
17:42 2022/03/29
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華