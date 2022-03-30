【交通規劃】政府擬新發展區推出新專線小巴路線　現行小巴數目上限延長5年

▲ 政府決定將現行小巴數目上限延長5年。（資料圖片）

立法會通過決議案，將現行公共小巴數目上限4,350架的有效期延長五年，至2027年6月20日。截至今年3月25日，共有3,333輛綠色專線小巴（專線小巴）及1 016輛紅色小巴（紅巴），合共4,349部小巴。

運輸及房屋局局長陳帆在立法會指，受到疫情影響，所有公共交通服務的乘客量均有所下降，但公共小巴服務的市場佔有率仍維持在約14%，顯示市民對公共小巴服務的需求大致平穩。他補充指，因應疫情嚴峻，市民出行習慣亦有所轉變，現時非作出調整的時候。

陳帆又指出，預計疫情逐漸緩和，公共小巴的服務供求會逐步回復正常。為了配合新發展區的交通需求，未來除了正在規劃當中的新鐵路線，運輸署會繼續改善專線小巴的路線及服務，包括推出新專線小巴路線供有興趣人士競投營運，以期發揮有效的接駁功能。

在加價問題方面，陳帆認為有關問題要考慮到其行走路線的其他公共交通服務的收費，以及乘客的接受程度等因素。運輸署正積極研究改善專線小巴加價批核程序，包括接納營辦商若提交由核數師審核的申請表，便無需提交所有證明文件，例如燃油單、保險單等，以加快處理加價的申請時間。

至於電動公共小巴試驗計劃方面，環保署計劃為約40輛電動小巴進行測試，目標是於明年讓第一架電動小巴落地進行測試。

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責任編輯：陳梓蔚