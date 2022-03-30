【新冠疫苗】衞生署上周接40宗打針後異常報告　13歲少年打針後胸痛現情況穩定

▲ 衞生署過去一星期共接獲40宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。（曾耀輝攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（30日）公布最新疫苗接種監測更新，截至3月27日的過去一星期，衞生署接獲1宗曾經於離世前14日內，接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名61歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

另外，衞生署過去一星期共接獲40宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括1宗涉及13歲男子的個案，他在接種復必泰疫苗後一日內出現胸痛，情況穩定。

衞生署表示，截至3月27日晚上8時，本港市民合共接種了約1,494萬劑新冠疫苗；共接獲7,251宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%；就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括87宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



截至3月27日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘21宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：黃悅晴