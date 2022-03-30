葉巧琳新歌奪三台冠軍　Mischa疫情留家變全天候貓奴

▲ 葉巧琳舉行第三次網上Live。

唱作女歌手葉巧琳（Mischa）為了陪伴大家度過艱難時期，便舉行《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》迎難而上Album Live，以行動支持小店之餘，亦想讓歌迷可以留守家中抗疫時有點娛樂。

Mischa昨晚舉行第3場演出，還分享抗疫日常，不單像很多煮婦一樣，為每日餐單頭痛，也提及自己的貓奴生活，每日最記掛就是主子們的便便！

Mischa坦言，現時每天都看到很多令人不愉快的新聞，而且不單止在香港發生，所以她寄願所有的不快都快點過去。自言是個超級宅女的Mischa，疫情下更加足不出戶，她在Live中分享疫下生活：「除做嘢之外，我都會在屋企，反而出街時有唔習慣。我上星期揸車出去，上星期落雨，能見度非常之低，我在公路上真係有少少唔習慣，揸得幾慢。」

▲ Mischa現時多了時間在家。

Mischa疫下留在家中，每天要為一日三餐的餐單煩惱，忍不住在鏡頭前大呻真係好攰。但她笑言只是要抒發一下，平日會打機自娛，她分享近日鍾情的PS Game「地平線 西域禁地 Horizon Forbidden West」，更興奮到唱出Game中結局片尾曲〈In the flood〉。

至於最治癒Mischa心靈的，相信就是她的貓主子們！「我發現對貓了解又深咗，因為喺屋企唔係打機就係對住啲貓，會留意佢哋每日幾點去廁所、去幾多次，同幾時會便便。如果有一日佢哋無便便，我就非常Panic，會去檢查佢哋啲便便係咩形狀、texture同顏色，又會去Google search點樣令到啲貓去廁所。」Mischa更即場與同樣是貓奴的樂手Mike談起湊貓經。

▲ 新歌在《Chill Club》奪冠。

Mischa先後唱出多首個人作品，壓軸演唱主題作《難道我還未夠難》。Mischa更為粉絲帶來喜訊！歌曲先後在叱咤樂壇流行榜及新城勁爆本地榜中奪冠後，在剛過去的周日更登上ViuTV音樂節目《Chill Club》推介榜的冠軍位置，成為Mischa入行以來第一首三台冠軍歌！

Mischa親口向粉絲報喜：「真係非常之感恩！其實我係開心於呢啲平台有播到我嘅歌，可以傳達到俾更加多人去聽，可以輸出更多能量俾大家共度咁艱難嘅日子，我好感恩、好多謝大家！」而Mischa更透露MV在YouTube頻道的點擊率已破百萬次數！

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