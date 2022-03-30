【奧斯卡2022】韋史密夫護妻衝上台掌摑嘉賓　太太珍達娉琪風波後首度開腔

▲ Jada在社文網發文指會重拾心情出發。

《第94屆奧斯卡金像獎》日前圓滿結束，當中韋史密夫（Will Smith）因不滿其太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）的脫髮疾病被頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）開玩笑，於是衝上台掌摑對方，及後韋史密夫對此事在社交平台發文向大家道歉，承認自己做錯了。

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他指各種形式的暴力都是有毒和具破壞性，亦承認在奧斯卡頒獎典禮上的行為絕對不能接受和不可原諒，但因言論關於到太太Jada的健康狀況，便令他感到很激動及無法忍受，惟他終認為其行為是太過衝動。

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Jada首度開腔

至於連日來都有不少網民對韋史密夫的行為，有所爭議，作為太太的Jada，昨晚（3月29日）在社文網首度開腔，以英文留言：「這個季節是很適合治癒不好的心情，我已經準備好迎接。」

似乎意指二人會重拾心情出發，很多網民指夫妻二人經歷過今次風波後，感情更勝重前，有人更指此事更能看出韋史密夫對太太的愛是何其深。