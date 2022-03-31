【祛濕湯水】濕重易致頭痛大便稀爛睡眠差　中醫推介9款湯水健脾祛濕【附食譜】

▲ 中醫推介9款湯水健脾祛濕湯水

不少港人也有濕重問題，要不時祛濕。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，「百病濕為首」，濕重容易令人出現嗜睡、胸悶、頭痛、痰多、多面油、無食慾、水腫、大便稀爛、睡不安寧等症狀，亦容易令皮膚痕癢、濕疹、主婦手無限輪迴復發。她推介9款健脾祛濕湯水，有助紓緩濕重帶來的惱人毛病。

最新影片推介：

梁醫師指出，濕重時不應飲用滋陰、進補湯水，而是要適量飲用健脾祛濕湯，就如丟掉裹著身體的濕毛巾一樣，無濕一身輕。她推介以下9款祛濕湯水，多款以瓜類作湯料，全為素湯，適合素食人士飲用。

1. 節瓜淮山眉豆湯

功效：健脾祛濕安胎，紓緩身體經常感覺疲倦、四肢困重、水腫等症狀。

材料：節瓜2個、新鮮淮山1根、粟米1根、赤小豆30克、眉豆30克、腰果40克、茯苓20克、陳皮1角。

做法：

1. 所有材料洗淨，節瓜及鮮淮山去皮切塊，粟米去衣留鬚切段備用。

2. 在鍋中加入2000毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

2. 節瓜紅蘿蔔清補涼素湯

功效：健脾益胃、強身防病，更為適合夏天感覺睏倦，渾身無勁時飲用。

材料：節瓜2個、紅蘿蔔1根、新鮮百合2個、芡實15克、海玉竹15克、薏米20克、乾蓮子20克、蜜棗2粒

做法：

1. 所有材料洗淨，節瓜，紅蘿蔔去皮切塊備用。

2. 在鍋內加入約2500毫升水，加入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約1.5小時，最後下鹽調味即可。

3. 老黃瓜赤小豆扁豆湯

功效：健脾祛濕、養肝健脾

材料：老黃瓜1條、赤小豆15克、白扁豆15克、紅蘿蔔1根、蜜棗4枚、陳皮1角﻿

﻿做法：﻿

1. 所有材料洗淨，老黃瓜去皮切大塊，紅蘿蔔去皮切塊備用。﻿

2. 在鍋中加入約2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約2小時，最後下鹽調味即可。

食材作用：

老黃瓜：清熱解毒、利尿消腫﻿；赤小豆：健脾止瀉、利水除濕﻿。

4. 木瓜棕櫚果米湯

功效：健脾祛濕，改善面黃、胃脹、食慾差、食少腹脹等症狀。

材料：熟木瓜1個、紅蘿蔔1根、棕櫚果4塊、海玉竹15克、1/3米杯小米或燕麥米水粉1包

做法：

1. 所有材料洗淨，木瓜去皮去籽切大塊，紅蘿蔔去皮切大塊備用。

2. 在鍋中加入2000毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。﻿

5. 木瓜薯仔蓮子花生湯

功效：健脾祛濕，紓緩胃脹、食慾差、食少腹脹等症狀。

材料：熟木瓜1個、薯仔3個、新鮮百合2個、新鮮蓮子80克、陳皮1角、腰果40克、花生30克、無花果3至4枚

做法：

1. 所有材料洗淨；木瓜去皮去籽切大塊，新鮮百合剝成片狀備用，腰果以白鍋炒香備用。

2. 在鍋中加入約2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約1.5小時，最後下鹽調味即可。

6. 佛手瓜淮山赤小豆米湯﻿

功效：健脾祛濕、行氣利水，紓緩身體及四肢困重、食慾差等症狀。﻿

材料：佛手瓜2個、新鮮淮山1條、白扁豆20克、赤小豆20克、眉豆30克、陳皮1角、米1/4杯（米杯）﻿

做法：﻿

1. 所有材料洗淨；佛手瓜、淮山去皮切塊備用。﻿

2. 在鍋中加入約2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約2小時，最後下鹽調味即可。﻿

7. 蘋果紅蘿蔔淮山薏米湯

功效：健脾養胃、紓緩容易感到神疲乏力、睡眠不足等症狀

材料：蘋果2個、紅蘿蔔1根、乾淮山20克、生薏米30克、無花果乾3枚、腰果40克、黃豆30克

做法：

1. 所有材料洗淨，蘋果去芯連皮切大塊；紅蘿蔔去皮切大塊。

2. 在鍋中加入約2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約1.5小時，最後下鹽調味即可。

8. 蓮藕蘋果薏米湯

功效：健脾祛濕，紓緩經常感覺疲倦、身體四肢困重、水腫等症狀。﻿

材料：蓮藕1根（約3節）、蘋果2個、赤小豆40克、生熟薏米各40克、陳皮1角、薑1片、蜜棗2枚﻿

做法：﻿

1. 所有材料洗淨，蓮藕去皮切件；蘋果去皮去芯切件備用。﻿

2. 在鍋中加入約2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約2小時，最後下鹽調味即可。﻿

9. 五指毛桃粉葛蓮子小米湯﻿

功效：行氣健脾祛濕，紓緩容易激動、感覺力不從心等症狀。﻿

材料：五指毛桃80克、紅蘿蔔2根、粉葛1個、 新鮮蓮子80克、南棗4枚、小米1/2杯（米杯）、薑2片﻿

做法：﻿

1. 所有材料洗淨，紅蘿蔔、粉葛去皮切塊備用。﻿

2. 在鍋中加入約2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約1.5小時，最後下鹽調味即可。﻿

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣