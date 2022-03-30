【無家可歸】真實版《機場客運站》　男子離家出走寄生機場食二手飯14年

▲ 北京男子離家出走，長期在機場席地而睡。

家家有本難唸的經！內地北京一名54歲男子，因酒後時常與妻子及外家爭吵，最終離家出走，捲鋪蓋到北京機場，席地而睡，一住便是14年，期間男子因身無分文，只能靠失業津貼過活，經常要食旅客丟棄的「二手飯」。

54歲的內地男子魏建國原與妻子育有一子，但由於舊居環境欠佳，加上妻子屬有家底之人，故就與兒子一同遷往位於北京機場附近的女方家中生活。

▲ 北京男子離家出走，長期在機場席地而睡。（新浪網截圖）

酗酒與妻爭執出走

魏建國指，自己向來性格內向，不喜與人溝通亦不擅交際，加上外家經濟條件較佳令他自覺被看不起，與外父外母關係一向不佳。至2008年，魏建國失業半年後終日借酒消愁，脾氣越見暴躁經常與妻子爭執，最終在一場吵架後憤而搬走，獨自走到離家不遠的北京機場生活，一住就是14年。

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魏建國說，回家總是受氣，因此寧願在機場打地鋪睡覺，也不回家。由於魏建國每月還可領取1,000元人民幣的失業補助津貼，因此魏建國在機場裡的生活仍相當「寫意」，時常煙酒不離身，有剩餘錢時則買食物，津貼花光，便在在機場餐廳撿旅客剩下的飯菜。他說，「挺好的，酒想怎麼喝就怎麼喝。」而機場清潔阿姨則說：「安保人員趕過他，趕走了又回來，趕不走。」

談到妻子，魏建國情緒很容易激動。接受訪問時，他身上散發著酒氣高聲說：「她就是更年期，脾氣越來越大，總說我有錯，可誰沒有錯呢？」但想到妻子的好，魏建國又忍不住難過起來，他小聲說到：「其實酒沒喝高的時候，一切都還是好的。」

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責任編輯：王明芳