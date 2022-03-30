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【海外法官】英法官辭任終審法院非常任法官　劉兆佳：不排除其他普通法國家仿效

政治 17:51 2022/03/30

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全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

英國下議院今日討論應否繼續派法官來港出任終審法院非常任法官，未幾英國最高法院宣布正副院長辭任香港終審法院非常任法官職務。全國港澳研究會副會長劉兆佳指，事件對香港國際聲譽可能會造成一定影響，不排除日後尚有其他普通法國家仿效英國做法。

劉兆佳形容事件為「意料之中」。他指出，在新國際環境下，西方國家論調一直指香港自實施《港區國安法》及選舉制度改革後，形勢出現變化，香港司法獨立受影響，並在國際上對香港作出個種打擊行動。

他表示，不認為本港法治情況近日出現新的變化，認為英國不再讓法官來港參與司法工作，屬施加政治壓力及輿論壓力，以打擊國際聲譽。

劉兆佳續指，事件對一國兩制實踐的過程而言，未嘗不是一件壞事。他認為，《普通法》法律體系實踐為因應個別地區的社會政治狀況適應及運用，靈活性較高，既然香港已成為中國一部份，應建立一套以《普通法》為基本原則，合乎一國兩制的司法實踐，一套屬於我們的法律觀點及理論。

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記者：陳葆琳

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