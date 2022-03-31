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【絕世好爸】少女因傷患沒法運動胖至250磅 父親用盡積蓄助女兒縮胃手術

健康 11:31 2022/03/31

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澳洲少女獲父親金錢支持接受縮胃手術。

澳洲墨爾本一名26歲少女，從小是體重超標的兒童，亦因太重所以成長過程受傷病困擾，特別是膝蓋支撐不到她整個人的重量，經歷了無數手術和創傷，因為傷痛也令她無法做運動減肥，導致體重直線上升，直到23歲，她已經胖到250磅，「絕世好爸」用盡積蓄助女兒縮胃手術。

最新影片推介:

據外媒報道，26歲少女Gabby眼見自己過於肥胖，經與父親討論後，決定進行縮胃及切皮手術，不過手術費高達23萬港元，而父親為了支持女兒重拾健康，用盡自己的積蓄付手術費，Gabby感動地說：「我父親用他的積蓄支付了我的手術費用，我真的很感謝他。」

Gabby術後7個月就瘦至154磅，足足減了96磅，不過快速瘦下來也導致皮膚鬆弛，Gabby表示，運動時皮肉之間會相互摩擦，非常疼痛，也不方便，因此她再次進行了切皮手術，重塑身形。Gabby更將整個過程拍照及拍片放上社交網分享。

    點擊圖片放大
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不過成功瘦身的Gabby卻患上了嚴重後遺症，減肥焦慮令她患上了厭食症，身高1米72的她，體重一度下跌到123磅以下，而且還開始脫髮，幸好獲父母鼓勵和支持，及醫生的幫助下，Gabby戰勝病魔，用了近1年半時間醫好了厭食症，成功增重至145磅的健康體重，她更開始維持規律的運動，並學習營養學，她將一切功勞歸功於父母對她的支援，無論是金錢或是精神上，對她都非常有幫助，重拾健康人生。

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責任編輯:陳麗薇

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