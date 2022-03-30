【第五波疫情】孔繁毅指疫情回落快或無需全民檢測　3針接種率達9成香港可迎來Happy Summer

▲ 港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅。（資料圖片）

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日（30日）出席港大節目時表示，對疫情走勢樂觀，指只要3針疫苗接種率達9成，便可於夏季放寬感染控制措施，迎來「Happy Summer」。他又預料，因疫情回落速度快，香港或不必進行全民檢測。

孔繁毅表示，香港情況特殊，按港大推算已超一半人口染疫，而另一半人口大多已接種2至3針，只要提高老人3針接種率至9成，社區透過自然感染所獲得的免疫力會非常高，未來數星期確診個案有機會回落至4位數字以下。他指出，當確診人數對醫療壓力低時，便能走出第5波疫情。他又新冠肺炎能慢慢變成風土病。指Omicron與重症流感相似，日後可能會於每年冬季前打一針新冠疫苗，增加抗體。

孔繁毅又對疫情走勢感到樂觀，認為「happy summer都有機會」，夏季或可大幅放寬社交距離措施。香港情況特殊，感染人數多，且大多是都是感染Omicron BA.2，只要疫苗3針接種率提高至9成，便可放寬感染控制措施。當全世界走出大流行，便有機會開放旅行往來，見到曙光。

孔繁毅續指，按目前走勢，香港或無需進行全民檢測。他解釋，他預料確診數字會在短時間內快速回落，「快到不須全民檢測」，稱希望會有這個情況發生。

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記者：黃穎津