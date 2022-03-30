【司機藏毒】私家車司機遇交通警截查　推跌警員逃走失敗身上檢毒品被捕

▲ 警方安排緝毒犬搜查私家車。

油麻地一名私家車司機被2名交通警員截查時，突然發難推跌一名交通警員兼且拔足而逃，警員跑至50米外一條後巷將其制服，在男子身上檢獲一批懷疑毒品並將其拘捕。

今日(30日)下午2時許，2名隸屬西九龍總區交通部特遣隊的警員在油麻地巡邏時，於上海街與甘肅街交界，發現一名男司機在私家車上神情呆滯，懷疑他曾服食藥物，遂指示男司機在廟街停車，要求他下車接受調查。

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男司機接受「識認藥物影響觀察」期間，突然發難推跌其中一名交通警員，並拔足狂奔，警員隨即作出追截，至50米外一條後巷合力將男子制服。警方在男子身上搜一批以膠囊包裝懷疑毒品，數量有待點算，隨將男子拘捕。

警方其後押同男子到後巷搜查，又安排緝毒犬搜查私家車，並在現場檢走一批證物。案件中有2名警員受傷。

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記者：黃傑偉