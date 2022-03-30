  • 24°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【司機藏毒】私家車司機遇交通警截查　推跌警員逃走失敗身上檢毒品被捕

社會 18:23 2022/03/30

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

警方安排緝毒犬搜查私家車。

油麻地一名私家車司機被2名交通警員截查時，突然發難推跌一名交通警員兼且拔足而逃，警員跑至50米外一條後巷將其制服，在男子身上檢獲一批懷疑毒品並將其拘捕。

今日(30日)下午2時許，2名隸屬西九龍總區交通部特遣隊的警員在油麻地巡邏時，於上海街與甘肅街交界，發現一名男司機在私家車上神情呆滯，懷疑他曾服食藥物，遂指示男司機在廟街停車，要求他下車接受調查。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

男司機接受「識認藥物影響觀察」期間，突然發難推跌其中一名交通警員，並拔足狂奔，警員隨即作出追截，至50米外一條後巷合力將男子制服。警方在男子身上搜一批以膠囊包裝懷疑毒品，數量有待點算，隨將男子拘捕。

警方其後押同男子到後巷搜查，又安排緝毒犬搜查私家車，並在現場檢走一批證物。案件中有2名警員受傷。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【第五波疫情】聶德權到新翠邨圍封強檢現場　穿保護衣進入新傑樓
今日 17:52
【第五波疫情】聶德權到新翠邨圍封強檢現場　穿保護衣進入新傑樓
【警隊招募】4月1日起投考警隊須尿液驗毒　刪永久性居民須居港滿7年要求
今日 16:09
【警隊招募】4月1日起投考警隊須尿液驗毒　刪永久性居民須居港滿7年要求
【警隊招募】警隊取錄人數仍未達標　21/22年度僅取錄170名督察及484名警員
今日 17:27
【警隊招募】警隊取錄人數仍未達標　21/22年度僅取錄170名督察及484名警員

你可能感興趣

【第五波疫情】聶德權到新翠邨圍封強檢現場　穿保護衣進入新傑樓
今日 17:52
【第五波疫情】聶德權到新翠邨圍封強檢現場　穿保護衣進入新傑樓
【警隊招募】4月1日起投考警隊須尿液驗毒　刪永久性居民須居港滿7年要求
今日 16:09
【警隊招募】4月1日起投考警隊須尿液驗毒　刪永久性居民須居港滿7年要求
【警隊招募】警隊取錄人數仍未達標　21/22年度僅取錄170名督察及484名警員
今日 17:27
【警隊招募】警隊取錄人數仍未達標　21/22年度僅取錄170名督察及484名警員
罪案 九龍 私家醫院 油麻地

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
今日 11:39
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
17:42 2022/03/29
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華