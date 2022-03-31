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【防霉大法】 潮濕天氣易令牆壁發霉　6個家居防濕去霉方法

休閒消費 10:02 2022/03/31

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6個回南天家居防潮貼士。(圖片來源:istock)

「回南天」潮濕問題易令家中的濕度或成為致敏源，污染物例如塵蟎和黴菌會增加呼吸道疾病和皮膚過敏的可能性，構成嚴重的健康問題。

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清除霉菌方法

潮濕問題易令牆壁發霉。(圖片來源:istock)

1. 按照家居面積大小，添置至少一部抽濕機，保持家中適當的濕度。購買時需選擇適合的抽濕量，以配合空間的大小。

2. 除了打開窗戶外，亦可以使用風扇或冷氣機上的風扇功能，加強通風。除此之外，在廚房和浴室使用抽氣扇也可以散發煮食時或沐浴時產生的蒸氣，減少水份停留室內。

3. 保持家居環境清潔，定期以1:99稀釋家用漂白水清洗冷氣機過濾器，及每年安排專業人員上門清潔和檢查維修

4. 定時把衣櫃門半打開，疏通衣櫃內的空氣。建議可在衣櫃內安裝防潮發熱棒保持乾爽，但切勿把皮製衣物放近。此外活性炭、防潮珠的抽濕器也可減低濕度，緊記根據包裝指引定期更換。在存放轉季衣服時，可以把衣服放在不織布收納袋內，或到乾洗店使用真空密封服務

種植室內植物會幫助吸收空氣中的水分。(圖片來源:istock)

5. 種植室內植物，如常春藤、羊齒植物等，會幫助吸收空氣中的水分，切記澆水後不要把多餘的水份留在花盆底。

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除了上述方法外，我們也可以從裝修入手，例如在裝修時安裝呼吸磚，能有效保持室內家居各個區域的濕度水平，並減少空氣中的異味和有害物質。現時坊間有些呼吸磚， 吸放濕氣的效果是調濕壁紙的25倍，珪藻土的6倍，由於細孔數量相當多，與珪藻土相比能發揮更優異的空氣淨化力，並可以吸附阿摩尼亞、硫化氫等化學物質，有助減少由廁所、廚餘、香煙、寵物所產生的異味。

呼吸磚可將室內濕度保持在40%-70%，同時有助抑制滋生黴菌在牆壁、天花板、衣櫃、木材、織物、皮革等材質上。在乾燥季節，它能排放水氣補充濕度，從而防止皮膚乾燥引起的問題，十分適合香港的氣候使用。

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責任編緝：王明芳

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