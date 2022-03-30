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【壯志凌雲2】湯告魯斯延續80年代經典　《壯志凌雲：獨行俠》5月26日上映

娛樂 18:38 2022/03/30

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《壯志凌雲：獨行俠》將於5月26日在香港上映。

由靚佬湯湯告魯斯（Tom Cruise）主演的電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun ​: Maverick）原定在去年11月21日感恩節假期在美國上映，可是因為疫期。

現在，《壯志凌雲：獨行俠》落實將5月上映，香港公映日期為5月26日，在推出前，影片更將於5月17日在第75屆康城影展作非競賽觀摩放映，而最新預告亦已曝光。

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80年代經典

在1986年上映的《壯志凌雲》（Top Gun）由已故導演東尼史葛（Anthony Scott）執導，集勵志、動作、愛情於一身的電影，令靚佬湯進一步奠定偶像地位，他在片中所戴Ray-Ban太陽眼鏡、G-1飛行夾克等，更成當時潮流熱賣貨。

影片全球票房創3億5千3百萬美元的票房佳績，據說更因此片激發大批美國青年投考海軍航空隊與空軍飛行員學校。

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靚佬湯任教官

相隔多年，《壯志凌雲：獨行俠》由曾導演《Tron: Legacy》（創：戰紀）、《Oblivion》（攻·元2077）的約瑟高辛斯基（Joseph Kosinski）執導。

故事講湯告魯斯飾演機師Maverick臨危受命，回到自己出身的飛行學校任教官，精銳訓練新一批準飛行員，以應付一項前所未有的嚴峻任務。但他意想不到的是，竟然遇見昔日已故戰友「Goose」的兒子「Rooster」Bradley上尉（米爾斯泰勒飾），因而勾起他對故友的愧疚。

「獨行俠」飽受未知的將來和痛苦的回憶所困擾，被迫面對自己內心的恐懼……

撰文 : TOPick柴犬出動

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