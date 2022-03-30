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【防疫紙紮】安心出行紙紮手機網上瘋傳　網民：過橋投胎都要嘟咗先

健康 18:51 2022/03/30

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近日網上流傳一張「安心出行」紙紮手機的相片。

本港疫情持續，市民出入商場及食肆等處所，都需要使用安心出行應用程式，但想不到先人似乎也不例外。近日網上流傳一張紙紮手機的相片，屏幕顯示的正正是「安心出行」應用程式，一時引發網民熱烈議論。

最新影片：

有網民在Facebook群組「香港抗疫關注組」上載一張相片，而該張照片出處是來自「泰記壽紙」。相片可見一部裝在金色盒中的紙紮手提電話上，印有安心出行應用程式首頁，並寫着「記錄你的到訪」，發帖者表示：「過咗世都要安心出行」。

安心出行紙紮手機。（圖片來源：Facebook 泰記壽紙）

帖文引來網民熱烈議論，有網民感嘆稱：「上到去都要數安心出行」，也有人問：「包唔包sim card？」同時也有網民關心是否需要接種疫苗：「問下佢想打邊支先，燒埋支針俾佢？」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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