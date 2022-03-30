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【海外法官】律師會對非常任法官辭任感遺憾　懇切呼籲收回辭任決定

政治 18:34 2022/03/30

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陳澤銘呼籲收回辭任的決定。（經濟日報資料圖片）

英國最高法院院長韋彥德、副院長賀知義，今日辭任香港終審法院非常任法官職務。香港律師會會長陳澤銘表示遺憾，違背了香港市民和法律界，對海外法官參與終審法院工作的廣泛支持，懇切呼籲該兩名英國法官 收回辭任的決定。

陳澤銘在聲明中指，來自其他普通法司法管轄區的海外非常任法官，參與香港終審法院的機制，有助推動和保障《基本法》中的基本人權和自由，任何干預海外非常任法官參與終審法院的行為，都與支持法治和司法獨立背道而馳。

他懇切呼籲，兩名英國法官收回辭任的決定，以及所有海外非常任法官，都會繼續擔任在香港終審法院的職務，以為香港人的福祉維護公義，繼續作出重大貢獻。

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記者：陳宛彤

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