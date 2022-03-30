【人才流失】特首認人才流失屬不爭事實　人力顧問：不少高管因防疫措施過嚴離港

▲ 第五波疫情下，不少機構和企業的管理人才流失。（譚以諾攝）

第五波疫情爆發後，本港政府實施了最嚴格的防疫措施，包括對英、美、加等9個國家的「禁飛令」，令不少境外來港工作人士「望而卻步」。行政長官林鄭月娥在今日（30日）的記者會上承認，香港近月有人才流失、有機構或企業的高管人員離港，可能是不爭的事實。

資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍指，第五波疫情後的確看到不少高管人員離港，特別是負責地區性事務的人，認為嚴格的防疫措施限制了他們的工作，「比如去新加坡佢哋就無呢個限制」。不過她認為，這部分人才或者會在本港疫情穩定後返回香港，「防疫措施非中長期政策，而如果係做大中華區域市場的，注重內地市場的，香港仍然有很大優勢。」

周表示，另外的人才流失則見於本地人才的移民潮，這部分人才應該不會返回香港，她表示，雖然1997年回歸時亦有大量港人離開，但是當時僅僅是因為「驚恐」，見到之後的發展穩定仍有回流，但是次移民潮則較為具體為「政治理念不同，流失咗就係流失咗。」

她指，香港作為國際城市，相對其他地區開放「起步遲咗」，但原因是香港爆發亦遲過其他地方。不過雖然第五波中有人才流失，但是她認為暫時未必為勞動市場提供空缺，因暫時大部分企業營運不穩，「會暫時hold住個位置，有機會啲人暫時走咗去，第時會返來。」

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