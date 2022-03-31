【兒童鼻塞】媽媽膠布貼鼻紓緩BB鼻塞　兒科醫生拆解偏方︰用鹽水洗鼻

▲ 有媽媽用膠布貼在BB鼻上，認為有效紓緩鼻塞問題。

每當轉季天氣，小朋友就容易生病，出現鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀，又或鼻敏感發作。日前台灣一名媽媽分享，她用膠布貼在BB鼻上，有效紓緩BB鼻塞問題。有兒科醫生表示，這個偏方沒有科學根據，BB鼻塞好轉可能出於其他因素。

該名媽媽周二（29日）於facebook群組「爆廢公社」發帖文，表示在網上聽說只要在鼻上貼醫療用膠布，就能改善鼻塞問題。她最初覺得怎麼可能有效，但抱著實驗的心態為孩子一試偏方，結果孩子真的沒有鼻塞了。媽媽在帖文上載了一張相片，看來不足1歲的BB正在睡覺，他的鼻上貼有膠布。不過，她提醒「偏方要試，醫生也要看」。

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鼻腔分泌物或鼻黏膜腫脹致鼻塞

對於膠布貼鼻紓緩鼻塞之說，兒科專科醫生羅婉琪接受TOPick訪問時表示，兒童鼻塞改善關乎諸多因素，例如睡姿不同，即使今日鼻塞，明日也可能好轉。她認為媽媽或許只是心理作用而已，「可能BB被膠布貼鼻較醒瞓，鼻塞才沒那麼嚴重」，與膠布貼鼻沒有直接關係。

羅醫生指出，BB太年幼未懂得「呻鼻水」，可能鼻腔內充斥鼻涕和鼻屎而導致鼻塞。她補充，小朋友鼻塞也可能由於鼻黏膜腫脹，常見因傷風、感冒、鼻敏感而起。羅醫生建議，想改善小朋友鼻塞問題，可以為他們更換睡姿，例如側睡，又或墊高睡。

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薄荷膏通鼻塞作用不大

至於通鼻塞方法，羅醫生建議家長為小朋友滴生理鹽水，令他鼻腔內的分泌物軟化，同時刺激他們打噴嚏，從而排出分泌物。針對鼻黏膜腫脹情況，羅醫生稱可用海鹽噴鼻劑，較生理鹽水更高濃度，能紓緩鼻黏膜腫脹的不適。她提及，如有需要時應向醫生求診，處方噴鼻或口服藥物。

坊間有指，只要在鼻下塗上薄荷膏就能通鼻塞，羅醫生直指薄荷膏作出不大︰

薄荷膏有明顯的氣味，令人覺得鼻塞暢通了，其實只是鼻子未完全塞。

鼻敏感兒應減少家居塵蟎

春天到小朋友鼻敏感發作，羅醫生表示可以用洗鼻壺載入鹽水，灌入小朋友鼻孔，以清洗鼻腔內的分泌物和致敏原，但這個方法適合稍大的小朋友。她建議家長日常注意家居清潔，減少塵蟎生長的可能，床單被鋪每周用熱水清洗，並減少擺放毛公仔。

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記者︰駱秀玲