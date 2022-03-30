【飛虎3壯志英雄劇透】第29集劇情預告　所有化武賣家被捕S Team功成身退

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第28集講到樂向杜以盈打聽杜文彬的下落，聲稱杜文彬將會有生命危險。

第29集（31/3）

Mike、Don追查濟群會主任George Hill的行蹤，發現杜文彬、蔡肇培二人所在的流動實驗室。

George Hill欲從杜文彬手中奪取DH2，但被蔡肇培死命阻止。

最終Mike、Don趕到，逮捕George Hill和蔡肇培。同一時間，S Team收到消息，金智海打算再次回港。

利用天眼系統，結合步伐分析，S Team終於破了金智海易容的招術。

文、軒帶隊，趕至金智海和杜文彬的交易現場。杜文彬交出DH2，欲換回妻子玥。

夫妻多年重逢，百感交集，金智海同意放走玥，但卻要杜文彬和自己回去，以便量產DH2。

杜文彬毅然決然答應，讓玥趕緊離開，然而玥為救丈夫，竟開車撞向金智海一行人，危機一刻，文下令行動，S Team從數個方向發起進攻，將金智海手下一一擊斃。

眼見戰局不利，金智海帶著DH2開車逃走。

S Team布下天羅地網，最終金智海的車撞到路邊，DH2洩漏，金智海慘死于車內。

文一早已下令化學反應部隊待命，此時立即封鎖現場，才得以制止DH2進一步蔓延。

行動成功，至此香港所有化學武器賣家已被抓捕，S Team功成身退，文、Don、Mike、軒、寶、樂終於可以松一口氣。

歲月靜好，軒、寶已快談婚論嫁。

《飛虎3壯志英雄》第28集劇情 上一頁

最新影片推介：吳海昕專訪