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【科技新品】Dyson Zone™空氣淨化耳機　同時提供潔淨空氣及純淨音色

休閒消費 19:26 2022/03/30

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Dyson Zone™可同時提供潔淨空氣及純淨音色。(圖片由品牌提供)

Dyson推出首個穿戴式空氣清新裝置，Dyson Zone™高保真頭戴式耳機以先進降噪技術及高保真音效消除噪音，同時解決城市空氣品質和噪音污染問題。 

最新影片推介

潔淨空氣及高保真音訊

先進的主動式降噪及高效能釹電聲系統帶來豐富及身臨其境的聲音，忠實重現創作者的音樂。 (圖片帖品牌提供)

  • 靜電過濾能捕捉 99% 小至 0.1 微米的微粒污染，例如灰塵、花粉和細菌。
  • 加入鉀的碳過濾器能捕捉都市中的有害氣體，如二氧化氮、二氧化硫和臭氧。 
  • 非接觸形式空氣吹送面罩把兩股淨化空氣吹至鼻和口，專為戶外使用和避免側風影響而設計。
  • 兩個安裝在每個耳罩內的摩打  

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +4
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3種主動降噪模式：隔絕、對話和通透 

  • 隔絕模式：最高等級的主動式降噪帶來豐富及身歷其景的音效體驗，例如需要專注手頭上的工作時便可使用。 
  • 對話模式在輕觸面罩後便可啟用，空氣淨化功能會自動關閉以節省電力及增強對話語音。 
  • 通透模式可增強重要聲音，讓你留意身邊環境。 

4種空氣淨化模式

低、中、高和自動。由於不同程度的活動需要不同的呼吸模式，Dyson Zone™空氣淨化耳機使用了內置的加速計偵測，並會在自動模式中按需要切換高、中、低淨化速度。 

4 種使用方式

  • 結合空氣淨化、音訊播放及主動降噪 – 連接面罩 
  •  只作音訊播放 – 移除面罩 
  •  隨產品附送社區面罩附件，以在需要社區面部覆蓋的情景下使用。 
  •  隨產品附送FFP2面罩附件，以在需要按照FFP2面部覆蓋標準的地方和情景下使用。 

Dyson Zone™空氣淨化耳機

發售日期：2022 年秋季起

發布及售賣時間：因地區而異，完整產品規格及更多銷售詳情將於數月內公布。 

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責任編緝：王明芳

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