【司法獨立】鄭若驊稱憲制基石不會動搖　指定法官指控與事實不符

▲ 鄭若驊稱，司法獨立建基於穩健體制和司法實踐。（經濟日報資料圖片）

律政司司長鄭若驊在網誌稱，國際社會不時討論司法獨立，但大份只著眼於法庭判決，強調穩健的體制和司法實踐對維護司法獨立亦發揮關鍵作用，而香港的司法制度將繼續保持穩健。

鄭若驊指，《基本法》於憲制層面保障司法獨立，任命法官的程序亦是組成穩健體制的重要一環，而香港各級法院的法官，並無國籍限制，司法任命程序亦不涉任何政治審查。

對於有人批評指定法官處理港區國安法案件，她強調有關指控毫無根據，更與事實不符，直言行政長官任命法官時，只是訂立指定法官名單，負責涉及國家安全的案件。

她續指，案件的排期、處理，以及委派法官負責，均屬司法機構獨立行使的司法職能，而且法庭指定專責法官，處理特定法律範疇的情況並不罕見，例如有專責處理建築和仲裁案件、商業和海事案件的法官，英國法院也有專責法庭。

鄭若驊更強調，指定法官均會獨立公正地斷案，只根據適用法律和可接納證據，自由地決定案件，不受任何干涉，亦須思想開明，行事公正，不受外來事宜或個人利益影響。

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責任編輯：陳宛彤