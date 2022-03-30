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【疫苗接種】聶德權訪深水埗幸福邨　視察疫苗到戶接種服務

政治 19:57 2022/03/30

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公務員事務局局長聶德權今日到訪深水埗幸福邨一住戶。（政府新聞處）

公務員事務局局長聶德權今日（30日）到訪深水埗幸福邨一住戶，了解非政府機構為居家長者與殘疾人士提供的上門疫苗接種服務，為即將由政府推出的疫苗到戶接種服務作準備。

香港社會服務聯會與香港醫學組織聯會較早前推出「疫苗易」家居接種計劃，為有特別需要人士接種新冠疫苗，預料可為1萬名市民提供服務，計劃獲滙豐銀行慈善基金支持。醫護人員今日到深水埗不同地點為服務對象接種疫苗。聶德權表示，政府亦快將推出平台，供有需要的人士登記，在收集和整理資料後，安排外展醫護團隊為行動不便的長者或殘疾人士上門接種疫苗。

現階段，當局會先透過地區組織的關愛行動，請他們在派發物資或探訪當中，協助收集未曾接種疫苗的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾不能夠外出接種疫苗人士的登記資料。

聶德權補充，局方亦會先在一座「圍封強檢」的樓宇，試行為未接種疫苗的70歲或以上長者，以及因為病患或殘疾不能夠外出接種疫苗的人士登記，待「圍封」後翌日為他們提供上門疫苗接種服務。在總結經驗和理順接種流程後，政府會將服務進一步推展至不同的「圍封強檢」樓宇。

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責任編輯：陳葆琳

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