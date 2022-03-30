【正能量】深水埗警民關係組警長助基層抗疫

警隊一直參與抗疫前線工作，新一期《警聲》報道，警隊在圍封強檢行動方面已累積兩年多的經驗，加上各部門之間合作無間，現時相關行動流程已十分流暢，大大減低對居民的影響。

報道介紹，深水埗區曾多次進行圍封強檢，深水埗警區警民關係組警長寶哥一直有參與相關工作。寶哥形容該區社群多元化，有基層家庭、長者及非華裔人士等，居民的關注各有不同。他說：「疫情爆發初期，居民對於強制檢測有很多疑問，人員掌握資訊後需立即向居民講解，警民關係組亦安排了非華裔同袍在場協助溝通，務求可將資訊及時傳達予區內的非華裔居民。」



深水埗區內有不少基層家庭和劏房住戶，寶哥亦經常與非政府組織人員家訪，派發物資並了解居民的需要。寶哥憶述其中一次讓他非常難忘的家訪：「一位婆婆及其就讀小學的外孫住在不足100呎的單位，屋內漆黑一片，燈泡故障多時卻無法更換，我們隨即購買燈泡並完成安裝，屋內恢復照明，婆孫十分高興。小朋友雖然家境清貧，但非常懂事，成績名列前茅，希望將來能報答婆婆的養育之恩。」

疫情嚴峻，寶哥期望市民能積極配合當局的防疫政策，攜手戰勝疫情。

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責任編輯：蘇文軒