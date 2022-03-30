  • 23°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 21:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【司法獨立】梁振英批英政府長期施壓迫使法官辭職　是行政干預司法的惡劣事件

政治 20:07 2022/03/30

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全國政協副主席、前特首梁振英。（資料圖片）

英國最高法院今日宣布，院長韋彥德及副院長賀知義，辭去香港終審法院非常任法官職務，即時生效 。全國政協副主席、前特首梁振英批評，英國政府長期施壓，迫使法官辭職，是行政干預司法的惡劣事件。

英國下議院今日（30日）討論應否繼續派法官來港出任終審法院非常任法官，及後英國最高法院兩名法官發聲明辭職。其中韋彥德在聲明中指，《港區國安法》實施後，英國最高法院一直密切留意，英國政府及最高法院都認同，不能繼續參與香港的審訊。他在其社交網站表示，事件是英國司法獨立的一個無法清洗的污點，是英國「三權分立」的破產公告，是國際社會的笑柄。

去年8月，韋彥德也曾發表聲明，當時指一直密切留意及評估香港形勢，認為香港很大程度上，仍維持司法獨立。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院非常任法官　湯家驊憂影響香港法治
今日 16:41
【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院非常任法官　湯家驊憂影響香港法治
【海外法官】英法官辭任終審法院非常任法官　劉兆佳：不排除其他普通法國家仿效
今日 17:51
【海外法官】英法官辭任終審法院非常任法官　劉兆佳：不排除其他普通法國家仿效
【海外法官】律師會對非常任法官辭任感遺憾　懇切呼籲收回辭任決定
今日 18:34
【海外法官】律師會對非常任法官辭任感遺憾　懇切呼籲收回辭任決定
【司法獨立】鄭若驊稱憲制基石不會動搖　指定法官指控與事實不符
今日 19:23
【司法獨立】鄭若驊稱憲制基石不會動搖　指定法官指控與事實不符

你可能感興趣

【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院非常任法官　湯家驊憂影響香港法治
今日 16:41
【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院非常任法官　湯家驊憂影響香港法治
【海外法官】英法官辭任終審法院非常任法官　劉兆佳：不排除其他普通法國家仿效
今日 17:51
【海外法官】英法官辭任終審法院非常任法官　劉兆佳：不排除其他普通法國家仿效
【海外法官】律師會對非常任法官辭任感遺憾　懇切呼籲收回辭任決定
今日 18:34
【海外法官】律師會對非常任法官辭任感遺憾　懇切呼籲收回辭任決定
政治 法官 港區國安法 梁振英 香港 英國

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
今日 11:39
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
17:42 2022/03/29
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華