【司法獨立】梁振英批英政府長期施壓迫使法官辭職　是行政干預司法的惡劣事件

▲ 全國政協副主席、前特首梁振英。（資料圖片）

英國最高法院今日宣布，院長韋彥德及副院長賀知義，辭去香港終審法院非常任法官職務，即時生效 。全國政協副主席、前特首梁振英批評，英國政府長期施壓，迫使法官辭職，是行政干預司法的惡劣事件。

英國下議院今日（30日）討論應否繼續派法官來港出任終審法院非常任法官，及後英國最高法院兩名法官發聲明辭職。其中韋彥德在聲明中指，《港區國安法》實施後，英國最高法院一直密切留意，英國政府及最高法院都認同，不能繼續參與香港的審訊。他在其社交網站表示，事件是英國司法獨立的一個無法清洗的污點，是英國「三權分立」的破產公告，是國際社會的笑柄。

去年8月，韋彥德也曾發表聲明，當時指一直密切留意及評估香港形勢，認為香港很大程度上，仍維持司法獨立。

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責任編輯：陳葆琳