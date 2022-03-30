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【海外法官】湯家驊：英法官辭任是政治影響法治的實證　終審法院判決獨立性有目共賭

政治 20:25 2022/03/30

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行政會議成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片）

英國最高法院院長韋彥德、副院長賀知義，辭任香港終審法院非常任法官。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，兩名法官辭任，是受英國下議院的辯論帶來的政治壓力所影響，是政治影響法治的實證。

湯家驊強烈譴責有英國政客向法官施壓，企圖惡意破壞香港司法獨立的形象，違反《中英聯合聲明》中，繼續維持香港司法獨立和行使終審權的義務。他引述兩名法官的辭任聲明指，香港終審法院對於維護法治的能力和決心，獲國際公認，二人認同香港是司法獨立，認為他們僅因政治爭拗辭職，而非法律問題。

他對於二人作為專業的法官，受政治影響表示遺憾。他認為，長遠而言，過去20年本港終審法院的判決獨立性是有目共賭，將來無論有沒有外藉法官，有信心本港的司法獨立，仍能得以維持。

湯家驊又批評外界對《港區國安法》的指控毫無事實根據，指出《港區國安法》有列明法治基本原則的適用，目前亦只有1宗涉及《港區國安法》的案件在終審法院處理保釋申請，尚未有相關案件在終審法院審訊。

前大律師公會主席、資深大律師梁家傑則表示，對事件深感悲痛，期望心繫香港法治的人繼續不懈努力，捍衛法治制度。

全國人大常委譚耀宗則表示，香港的法治一直公平公正公開，事件不會影響香港行之有效的制度運行。 

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記者：陳葆琳

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