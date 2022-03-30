【防疫服務包】林鄭及司局長到訪多區包裝中心　首日工作順利料可提早完成包裝350份防疫包

▲ 特首林鄭月娥及多名司局長今日（30日）到訪多區包裝中心，圖為教育局局長楊潤雄（中）到訪伊利沙伯中學。（楊潤雄facebook）

政府將於周六（4月2日）起向全港18區住戶派發「防疫服務包」，預計7天內完成派發，並會在每區設立多個發放點作補漏拾遺，讓未能領取「防疫服務包」的市民到場領取。特首林鄭月娥及多名司局長今日（3月30日）到訪多區不同「防疫服務包」包裝中心，涉及多間體育館、社區會堂及學校。

政府形容首日包裝工作十分順利，進度非常理想，相信可如期甚至提早完成所有350萬份防疫包的包裝工序。林鄭月娥今在署理民政事務局局長陳積志及康樂及文化事務署署長劉明光等多名官貝陪同下，到訪位於灣仔伊利沙伯體育館的「防疫服務包」包裝中心，聽取中心主管介紹包裝和稍後安排派發流程，隨後在陳積志陪同下參與包裝工作，與公務員同事將國家捐贈的抗疫中藥「連花清瘟膠囊」和心意卡等物資，放入包裝袋內，一同完成包裝。

林鄭月娥表示，是次包裝和派發「防疫服務包」行動並非單純物資派送，而是在社會上凝聚更多正能量和動力的防疫抗疫工作。她對於公務員團隊以至各方義工力量，在是次行動眾志成城、團結抗疫，感到鼓舞。

多名司局長今日亦分別到訪名區包裝中心，為公務員和社會各界義工打氣。政務司司長李家超分別到訪深水埗麗閣社區會堂和沙田香港文化博物館的包裝中心，財政司司長陳茂波則到訪東區鰂魚涌體育館和觀塘順利邨體育館，律政司司長鄭若驊資深大律師則到黃大仙嗇色園主辦可立中學的包裝中心。

公務員事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、食物及衞生局局長陳肇始和保安局局長鄧炳強上午分別前往荃灣區荃灣天主教小學、南區赤柱體育館、沙田廣源社區會堂和深水埗麗閣社區會堂，為包裝中心工作人員打氣和參與包裝工作。

政制及內地事務局局長曾國衞、教育局局長楊潤雄、發展局局長黃偉綸、環境局局長黃錦星、勞工及福利局局長羅致光和財經事務及庫務局局長許正宇下午分別到訪黃大仙嗇色園主辦可立中學、油尖旺伊利沙伯中學、東區鰂魚涌體育館、葵青葵芳社區會堂、觀塘振華道體育館和九龍城九龍塘官立小學，參與包裝工作和為包裝中心的公務員義工打氣。

▲ 教育局局長楊潤雄（左二）及副局長蔡若蓮（右一）今日（30日）到訪油尖旺伊利沙伯中學的包裝中心。（楊潤雄facebook）

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責任編輯：馮琪雅