【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院　張舉能：表示遺憾

英國最高法院今日宣布，院長韋彥德、副院長賀知義，辭任香港終審法院非常任法官，即時生效。韋彥德在聲明中指，港區國安法實施後，香港的行政機關已經偏離政治自由及言論自由，英國政府及最高法院都認同，不能繼續參與香港的審訊。

對於英國最高法院院長韋彥德勳爵和副院長賀知義勳爵辭任香港終審法院非常任法官，香港終審法院首席法官張舉能表示遺憾。



根據《基本法》，香港特別行政區的終審權屬於終審法院。終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判。終審法院自1997年成立以來，英國最高法院的兩名現職法官一直出任終審法院非常任法官。這是按照當年終審法院前首席法官李國能和時任英國上議院大法官的協議作出的安排。多年以來，這些英國最高法院的現職法官對終審法院的工作貢獻良多，香港司法機構對此表示謝意。



終審法院首席法官重申，司法機構致力維護香港的法治和受《基本法》保障的獨立司法制度。所有法官和司法人員會繼續緊守司法誓言，奉公https://bit.ly/34FTtW9守法，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義。這承諾絕對不會因為兩位英國現職法官離任而有所改變。



在以上兩位法官辭任後，現時終審法院有四位本地非常任法官和10位其他普通法適用地區的非常任法官。韋彥德勳爵和賀知義勳爵分別於2021年下半年最後一次參與審理終審法院案件。終審法院並無安排他們於2022年參與審理案件。

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責任編輯：袁澍