【海外法官】議員認為本港司法無受影響　梁美芬：法官應無國家要職避免「政治尷尬」

▲ 經民聯立法會議員梁美芬。（資料圖片）

英國最高法院今日宣布院長韋彥德、副院長賀知義，辭任香港終審法院非常任法官，同日，英國下議院正爭議應否繼續派法官來港出任終審法院非常任法官。身兼大學教授、執業大律師的立法會議員梁美芬認為，普通法法官應該更多元化，不要在自己國家內仍擔任要職，避免出現「政治尷尬」的情況。

她指出，《基本法》第85條立法原意清楚列明，應根據香港的適合性及專業性，歡迎不同專長、顯嚇海外法官參與本港司法體系，香港當然希望更多普通法法官共同維護普通法制度。她續指，香港法治是沿用普通法特色去審理案件，並不是靠法官來自甚麼國家。她倡議法官之位，應該要由退休法官擔任，並邀請更多普通法國家提供法律知識，而法官本身，不應與其的國家扯上關係。

本身為律師的江玉歡表示，對兩名法官辭任表示失望。她強調，普通法體系內任何一員、任何一個法官或律師，都有責任保障法治精神，又指香港法律制度沿用已久，行之有效，認為海外投資者視香港法律制度為相當健全。

同樣身為律師的民建聯立法會議員周浩鼎則批評，兩名法官竟配合英國行政當局打壓中國的醜陋「政治秀」，還厚顏抹黑香港失去司法獨立，兩人誠信破產。

前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國亦批評，英國政府以有色眼鏡及政治目的行事，干預本港司法，不認為香港法院的認受性及權威會受事件影響，指法院認受性最重要是能展示法庭獨立審判，而不是來自某個國家的肯定。

身兼港區人大代表的議員陳曼琪則指，香港法治建基於憲法和香港基本法， 絕不會因任何香港終審法院非常任法官辭任而受到影響。英國最高法院院長韋彥德的聲明，反映英國最高法院正副院長當香港終審法院海外非常任法官一事，已被英國政府和英國最高法院政治干預，認為他們的的辭任對保障香港法治和香港的獨立終審權，不受外國政治干預，有正面的作用。

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記者：陳葆琳