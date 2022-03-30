【兒童染疫】港大初步研究揭Omicron染疫童入院死亡率達0.35%　是流感死亡率7倍

第五波疫情嚴峻，短短3個月已錄逾百萬人受感染，兒童染疫數目亦超之前疫情。港大醫學院分析上月逾科宗染疫童入院個案，有4童感染Omicron BA.2死亡，佔入院病童死亡率達0.35%，是兒童流感死亡率0.05%的7倍；1成半童出現神經系統併發症，同樣高於流感比例。

團隊認為，感染新冠變種病毒不如想像中輕微，未有接種疫苗及未曾感染的幼童，染疫後會引發併發症甚至死亡。

港大醫學院分析今年2月5日至28日，共1,147宗不足11歲兒童感染Omicron入院個案，逾8成為5歲或以下幼童；並抽取前年至去年11月，首4波疫情下737宗染疫兒童入院個案，半數為5歲或以下幼童；及2019年前逾3.2萬宗流感入院童，及逾1.6萬名副流感入院幼童。

研究指，1,147宗感染Omicron入院的兒童個案中，有4名病童死亡，比率達0.35%，全部均未接種疫苗，介乎11個月大至9歲；當中3名患童過去健康良好，9歲童則患有先天性遺傳肌肉萎縮症「杜興氏肌肉萎縮症」，2名兒童因腦炎致命，包括有腦病及暴發性腦水腫。

相反，前四波疫情染疫入院的兒童，未有錄得死亡個案；至於疫前感染流感及副流感的兒童入院個案中，分別有16名及7名患流感及副流感入院童死亡，死亡率分別為0.05%及0.04%。結果反映感染Omicron的兒童死亡率，高於流感及副流感死亡率。

數據分析亦見，上月有21名兒童感染入院後須深切治療、8童須呼吸機輔助；有約1成半患童出現神經系統併發症，同樣有1成半童癲癇；有70名病童出現呼吸系統併發症，佔整體約6%。

研究團隊認為，是次研究反映0至11歲兒童感染Omicron BA.2可引發嚴重住院情況，進一步分析亦發現不足1歲幼童風險，較1至4歲、5至9歲童風險更高。不過團隊強調，第五波疫情下不少兒童感染新冠肺炎後，症狀輕微未有入院，0.35%死亡率或被高估；根據衞生防護中心於同期錄得1.3萬童感染，病死率或只為0.02%。

團隊續指，5歲以下幼童感染後併發嚴重需入院情況多，或因之前未受感染及未曾接種疫苗所致，同時亦因過去兩年未有曝露於其他季節性冠狀病毒，未能產生交叉保護所致。

是次研究由港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆等專家領導，港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士及港大微生學系臨床副教授陳福和等亦有參與。研究現於《刺針》預印，未獲同儕評審。

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記者：陳正怡