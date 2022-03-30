【疫下津貼】建造業議會撥款1.23億支援工友　確診者可獲每日500元、隔離者每日可獲300元

▲ 建造業也收疫情影響。（資料圖片）

本港第五波新冠疫情嚴峻，建造業議會在發展局的支持下撥款1.23億元，延續建造業抗疫關愛行動，並在行動的2.0階段繼續為確診新型冠狀病毒病及須進行隔離的工友提供適切支援。染疫的工友可獲得每日500元的津貼，而隔離的工友則可獲得每日300元的津貼。

議會主席、工程師何安誠指出，第五波疫情來勢洶洶，全港至今已超過 112 萬人確診，建造業工友亦無可避免地受到影響。不少工友都因為受感染或成為密切接觸者而要接受治療及隔離，影響生計。 議會非常理解工友一面擔心自己及家人的健康，但同時肩負起家中經濟支柱所承受的壓力，所以在發展局的支持下，推出建造業抗疫關愛行動 2.0，紓緩工友的經濟壓力。

▲ 建造業議會提供。

行動2.0的主要服務對象為近期在工地工作而受第五波疫情影響的建造業工友。議會將為確診感染新型冠狀病毒病的工友提供每日港幣500元（上限港幣3,500元）資助，而受政府強制檢疫／隔離或因工地有確診個案而按僱主要求自我隔離的工友提供每日港幣300元（上限分別為港幣 2,100 元及港幣 900 元）的資助。如工友因感染新型冠狀病毒病而不幸離世，議會將向工友之直系親屬發放撫恤金港幣 10萬元。

為便利工友申請行動 2.0 之援助，議會將於 4 月初推出電子平台供工友提交資料以便審批。申請者 須符合以下條件及提供相關證明 :

• 於確診或須接受檢疫／隔離當天起計前七天內有記錄曾進入工地工作的註冊工友；及

• 已完成接種至少一劑由香港特區政府推行的 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗 （如因健康原因而未能接種疫苗，須提供醫生證明）；及

• 於 2022 年 3 月 1 日或以後確診感染 2019 冠狀病毒病（衞生署衞生防護中心向確診者發 出之檢疫令／隔離令）或 因與確診者有密切接觸而曾／現正接受強制檢疫／隔離 或 按僱 主要求須自行隔離。

行動2.0將於2022年4月初接受申請，截止日期將於稍後另行公布。詳情稍後將於議會網站。

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責任編輯：袁澍