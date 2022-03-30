【碼頭工人】貨櫃司機已連續凍薪兩年　貨櫃運輸業職工總會要求今年加薪5%

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貨櫃運輸業職工總會要求香港國際貨櫃碼頭有限公司及現代貨箱碼頭有限公司，今年為外判貨櫃司機加薪5%，以保障工友的合理收入及吸引新人入行。

貨櫃運輸業職工總會表示，早前已就今年貨櫃碼頭外判員工加薪事宜接觸會員及工友，包括透過問卷收集他們對加薪的意見等，發現工友普遍有加薪訴求，綜合意見後要求加薪5%。

主席陳迪手表示，工友已連續凍薪兩年，且工時長及薪酬福利等仍落後與其他行業的職業司機，難吸引新人入行，長遠不利行業發展，故提出薪酬調整，望保障共有的到合理收入外，亦望吸引新人入行。他指，已致函香港國際貨櫃碼頭有限公司及現代貨箱碼頭有限公司，要求短期內就加薪事宜召開會議。

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責任編輯：黃小冰