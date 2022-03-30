【華懋慈善基金】理事會決定從龔如心遺產撥款100億助抗疫　致函特首支援統籌

▲ 第五波疫情持續。（資料圖片）

華懋慈善基金理事會日前召開緊急特別會議，一致通過決議，從龔如心女士遺產中撥款100億元，設立特別抗疫基金，用於支持特區政府、支援香港抗擊新冠疫情和紓解中小企及打工仔的困苦。理事會特別工作小組根據授權，以「雪中送炭」為基本原則，認真審視各項抗疫紓困需要，設定了100億善款的使用分配方案。慈善基金主席龔仁心、理事龔中心和龔因心今日（30日）致函林鄭月娥行政長官，請求特區政府的支持統籌。

理事會緊急特別會議於2022年3月19日以視像方式召開，會議一致通過設立特別抗疫基金的決議。決議指，作為香港最大的慈善基金，理事會同仁時刻密切關注香港的抗疫情況，面對基層市民緊急待援，醫療和社會服務壓力巨大，因此急切希望傾全力幫助特區政府紓解民生困苦。但囿於法律程序冗長，雖坐擁數千億資產，卻不能施以分毫善款援助。

理事會：法律程序冗長 不能施以援助

決議說，慈善基金因慈善而生，為慈善而存續，行慈善責無旁貸。面臨如此嚴峻的抗疫局面，如再因遙遙無期的司法爭拗而無所作為，實在有愧於本慈善基金創辦人的期望，有愧於社會各界和普羅市民的期待，有愧於中央政府和特區政府的支持和重托。

決議表明，為履行慈善基金的社會擔當，為響應國務院港澳辦夏寶龍主任的號召，回應特首、中聯辦和社會各界的呼籲，理事會決定授權理事會的執行機構指示、協調有關部門和機構，從龔如心女士遺產中劃撥100億元資金投入現階段最需要的抗疫和民生工作中，並授權理事會執行機構致函中央政府有關部門和特首，請求給予一切必要的支持和統籌，並且向社會各界傳達慈善基金抗疫救困行動的決定。

三大範疇安排100億特別基金資助分配

根據決議授權，理事會執行機構成立特別工作小組經過全面審視，擬按三大範疇安排分配，包括第一範疇用於防疫抗疫，採購快速抗原測試劑，通過社區網絡持續派送給基層和特定行業從業人員工，資助安老院和殘障人士機構增設防疫設施和設備，爲全港小型食肆、處所購置基本防疫設備。

第二範疇用於扶貧弘善，救濟受限聚措施影響失去收入的小企業雇員，向因為職務而受感染的醫護發放特別慰問金，向因為職務而受感染的清潔、護理等行業員工發放特別慰問金，向因為義務工作而受感染人士發放特別慰問金；以及第三範疇，用於特首會同行政會議需要的任何特殊應急抗疫措施。特別工作小組將會同相關政府部門和機構，依法訂立嚴謹的特別基金的實施方案。

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責任編輯：袁澍