【失業援助1萬元】再多1.7萬人申請　創新辦：截至今晚6時已有26.5萬人申請

▲ 第五波疫情下許多打工仔失業。（譚以諾攝）

第五波疫情下失業率攀升至4.5%，最新約有15.7萬人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，昨起接受申請，為期三星期。政策創新與統籌辦事處表示，截至今日（30日）下午6時，已經收到26.5萬宗申請，較昨日的24.8萬宗多了1.7萬宗。

疫情來勢洶洶，不少打工仔期間失業，因此港府表示將動用30億元，推出臨時失業支援計劃，提供一筆過的1萬元資助，協助30萬名短期失業人士紓困。早前特首林鄭月娥指，會寬鬆處理申請，若最終超過30萬人申請，亦會批准。

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記者：袁澍