【強制檢測】20幢大廈納強檢　涉將軍澳多廈、青衣長安邨安洋樓等【附名單】

▲ 20幢大廈納強檢，涉將軍澳多廈、青衣長安邨安洋樓等。（陳靜儀攝）

因應多宗陽性檢測個案，港府今日（30日）將20幢大廈納入強制檢測公告。市民須於3月31至4月1日完成檢測。

政府指，任何於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，均須進行檢測，詳情可按此瀏覽。

3月30日納入強制檢測公告的20幢大廈：

葵涌石蔭東邨蔭興樓

沙田禾輋邨順和樓

屯門大興邨興昌樓

青衣長安邨安洋樓

馬鞍山頌安邨頌群樓

將軍澳明德邨明道樓

將軍澳彩明苑彩貴閣

柴灣興民邨民逸樓

筲箕灣愛東邨愛澤樓

將軍澳寶林邨寶智樓

大圍秦石邨石玉樓

粉嶺嘉福邨福樂樓

旺角海富苑海欣樓

天水圍天瑞邨瑞林樓

慈雲山慈正邨正明樓

油塘油麗邨盈麗樓

大埔富亨邨亨泰樓

西灣河筲箕灣道 57-87 號太安樓

天水圍天耀邨耀昌樓

荃灣梨木樹邨健樹樓

如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，如市民在12月26日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

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記者：黃穎津