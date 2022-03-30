【強制檢測】20幢大廈納強檢 涉將軍澳多廈、青衣長安邨安洋樓等【附名單】
社會 21:37 2022/03/30
因應多宗陽性檢測個案，港府今日（30日）將20幢大廈納入強制檢測公告。市民須於3月31至4月1日完成檢測。
政府指，任何於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，均須進行檢測，詳情可按此瀏覽。
3月30日納入強制檢測公告的20幢大廈：
- 葵涌石蔭東邨蔭興樓
- 沙田禾輋邨順和樓
- 屯門大興邨興昌樓
- 青衣長安邨安洋樓
- 馬鞍山頌安邨頌群樓
- 將軍澳明德邨明道樓
- 將軍澳彩明苑彩貴閣
- 柴灣興民邨民逸樓
- 筲箕灣愛東邨愛澤樓
- 將軍澳寶林邨寶智樓
- 大圍秦石邨石玉樓
- 粉嶺嘉福邨福樂樓
- 旺角海富苑海欣樓
- 天水圍天瑞邨瑞林樓
- 慈雲山慈正邨正明樓
- 油塘油麗邨盈麗樓
- 大埔富亨邨亨泰樓
- 西灣河筲箕灣道 57-87 號太安樓
- 天水圍天耀邨耀昌樓
- 荃灣梨木樹邨健樹樓
如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，如市民在12月26日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。
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記者：黃穎津