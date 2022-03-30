【兒童染疫】解構兒童感染Omicron致嚴重原因　五大警號須送院

▲ 兒科醫生解構兒童感染Omicron致嚴重原因，提醒五大警號需快送院。

本港第五波疫情持續3個月，更首現兩年多疫情以來，兒童感染後死亡個案，而至前日更已累計有逾1萬名不足3歲的幼童染疫，至今已有8名兒童死亡。兒科專科醫生趙長成解構今波疫情多幼童受感染，主要有數個原因，同時提醒家長如幼童持續高燒且有神智不清及抽搐症狀，已屬危險訊號，需及早送院治療。

兒科專科醫生趙長成今日(30日)接受港台《醫生與你》節目訪問時解釋，今波疫情多兒童染疫，主要因Omicron傳播性高，幼童未接種疫苗，未有產生保護，同時因5歲童免疫系統未成熟所致。

他解釋，過去2年多幼童少上學及外出，「(免疫系統)遇刺激就難擋病毒」；而幼童上呼吸道既細且窄，受感染後有咳帶痰，積聚病毒就易引發重症。

趙長成直言，幼童發燒常見，任何病毒感染都可致發燒，但不等於感染新冠病毒，不過如有以下警號就需盡快送院治療：

發燒又高又急，持續3日或以上

出現全身抽筋，包括反白眼，面部或手不隨意動

神智不清、叫極不醒

呼吸道症狀，有嘶哮的氣管腫脹症狀

面青、呈紫藍色或有嘔吐

港大內科學系臨床教授孔繁毅指兒童感染新冠肺炎後大多情況輕微，甚至無症狀，第五波至今的兒童死亡，大多未有接種疫苗，認為與兒童近年未有接觸上呼吸道或副流感病毒，「接觸新冠病毒就產生高病毒量」所致，部分患童本身有長期病或有隱性免疫系統失調。

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記者：陳正怡