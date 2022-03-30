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【第五波疫情】夏寶龍：支持港府進一步負起主體責任　用好中央援港措施

政治 21:45 2022/03/30

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全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日主持支援香港抗疫工作第十次協調會。夏寶龍表示，要支持香港特區政府進一步負起主體責任，把中央支援香港抗疫的措施用好，確保物資發放到位、設施利用到位。

夏寶龍指，要充分認識香港疫情防控形勢的嚴峻性、反復性和援港抗疫工作的複雜性、艱巨性，堅持科學、精準支援香港抗擊疫情。他重申，需全力減少死亡、減少重症、減少感染，並採取嚴格措施防止疫情輸入和反彈。

夏寶龍強調，援港抗疫是全國疫情防控大局的組成部分，專班要堅定信心、毫不鬆懈，把中央援港抗疫的各項任務不折不扣落實好。要按照既定部署紥實穩妥推進各項具體工作，堅決防範化解各種風險隱患，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態，奮力奪取香港疫情防控戰的最終勝利。

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記者：陳葆琳

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